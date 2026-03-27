Szef TV Republika ma nowy program w stacji. Do zmiany doszło na ostatnią chwilę?

Dyrektor programowy TV Republika poinformował, że od poniedziałku 30 marca przed programem informacyjnym „Dzisiaj” nadawany będzie nowy program – „Gabinet Sakiewicza”. „Polityczna zapowiedź startującego tygodnia, polityczne podsumowanie weekendu, goście z pierwszej politycznej ligi, dyskusja bez cenzury i bez taryf ulgowych. Opinie gości (i gospodarcza) Domu Wolnego Słowa” – dodał w swoim wpisie Michał Rachoń.

„Internauci i klubowicze Telewizji Republika obecni (czasem) w studio, a zawsze online pod hasztagiem #GabinetSakiewicza. Już dzisiaj zapraszam” – podsumował dyrektor programowy stacji. „Zmieniamy się dla was” – skomentował szef wydawców w TV Republika. Jarosław Olechowski dodał również, że „wkrótce pojawią się kolejne nowości”. Sakiewicz jak na razie prowadził „Polityczną kawę”, był jednym z gospodarzy „Piachem w tryby” i pojawiał się jako komentator w różnych programach.

TV Republika ogłosiła nowy program Tomasza Sakiewicza. Zastąpi Łukasza Jankowskiego?

Do tej pory widzowie Telewizji Republika przed głównym programem informacyjnym stacji mogli oglądać „Klub sportowy”, a wcześniej „Polityczny horyzont Łukasza Jankowskiego”. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnych Mediów dziennikarz przechodzi jednak konkurencyjnej prawicowej stacji – telewizji wPolsce24. Co ciekawe w cenniku reklamowym TV Republika na kwiecień wciąż widnieje program Jankowskiego.

Pod koniec lutego w Telewizji Republika ruszyły podcasty stacji o nazwie „13. piętro”, które można oglądać w serwisie YouTube. Nadawca zapowiada je jako „luźne rozmowy prowadzone przez największe gwiazdy stacji”. TV Republika chwali się również wynikami kanału. Olechowski w czwartek ujawnił, że „w miesiąc po uruchomieniu łączna liczba wyświetleń wyniosła cztery miliony”.

Czytaj też:

TV Republika spóźnia się z wypłatą pensji? „Nie będę ściemniał, jest dramat"

