Specjalny zespół w TV Republika objęty tajemnicą. „Zarząd stacji nie wyraził zgody”

TV Republika na początku marca podpisała nową umowę reklamową. Jednocześnie stacja zastrzegła sobie możliwość samodzielnego pozyskiwania reklamodawców przez dedykowany zespół. Wirtualne Media próbowały pozyskać więcej informacji w sprawie działu sprzedaży i zasad handlowych Telewizji Republika, ale „zarząd stacji nie wyraził zgody na udzielenie” branżowemu portalowi dodatkowych szczegółów w tej kwestii.

Według nieoficjalnych ustaleń „większość agencji mediowych jak na razie nie dostała od zespołu handlowego TV Republika oferty handlowej lub jakiejkolwiek propozycji współpracy”. Mimo nowej umowy z Polsat Media sprzedaż czasu reklamowego w Telewizji Republika jest taka sama jak wcześniej. Broker w dalszym ciągu oferuje stację w dwóch pakietach: ogólnym i newsowym.

Szczegóły zaskakującej umowy TV Republika. „Bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe”

– Prawdę mówiąc, bez brokera robienie biznesu jest w tym obszarze bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe – skomentował przedstawiciel jednej z agencji mediowych. Jego zdaniem sprzedaż bezpośrednia to raczej niewielki wycinek przychodów nadawcy i głównym źródłem TV Republika będą wpływy od brokera. Aktualny cennik reklamowy stacji jest dostępny na portalu Telewizji Republika.

Najdroższe reklamy są przy „Gościu Dzisiaj”, czyli głównej rozmowie wieczoru stacji po wydaniu informacji oraz przy programie publicystycznym „W punkt”. Za 30-sekundowy spot bez rabatów trzeba zapłacić nawet 10 560 złotych. Niewiele mniej, bo 10 300 zł trzeba zapłacić za reklamowanie się przy „Agorze Klarenbacha”, czyli subiektywnej ocenie najważniejszych wydarzeń danego tygodnia z przedstawicielami polskiej sceny politycznej. Najtańsze reklamy zaczynają się z kolei od 400 zł.

