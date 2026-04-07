Sukces TVN, flagowy program TV Republika na dnie. Spadek o 10,6 proc.

Znane są już wyniki oglądalności programów stacji informacyjnych oraz jak wyglądają odwiedziny portali tych kanałów – podają Wirtualne Media. Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, na czele znalazły się „Fakty”, które w marcu 2026 r. włączało średnio 2,73 mln widzów. To o 7,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazł się „Teleexpress” ze średnią widownią 1,59 mln osób. To spadek rok do roku o 3,6 proc.

Program „19.30” ogląda średnio 1,5 mln osób. To spadek z 1,71 mln. „Wydarzenia” wybiera 1,45 mln widzów, przy 1,62 w marcu 2025 r. „Dzisiaj” TV Republiki ogląda średnio 850 tys. widzów. To wynik gorszy o 10,6 proc. „Panoramę” zgromadziła 310 tys. osób., co jest wynikiem lepszym o 8,8 proc. Kolejne 20 tys. to wynik retransmisji programu. Z kolei 220 tys. widzów ogląda „wPolsce24 Wiadomości”. To wzrost o 35,5 proc.

Oglądalność programów informacyjnych i wyniki portali stacji. Dane za marzec 2026

Jeśli chodzi o portale stacji informacyjnych, to na czele również znalazł się TVN. Serwis odwiedziło w marcu 7,37 mln internautów, z których każdy spędził tam 19 minut i 59 sekund. Portal Polsat News przyciągnął uwagę 5,03 mln Polaków przy średnim czasie 10 minut i 20 sekund. TVP Info odwiedziło 2,18 mln realnych użytkowników przy średnim pobycie wynoszącym dziewięć minut i 30 sekund.

Wpolsce24.tv odnotowało 619 tys. czytelników, którzy średnio spędzili tam dziewięć minut i trzy sekundy. Witryna Telewizji Republika zanotowała 597 tys. odwiedzających, ale średni pobyt na stronie wyniósł 55 minut i 56 sekund. W porównaniu z poprzednim miesiącem widzów zyskały portale Polsat News i TVP Info, a straciły TVN24, wPolsce24 i TV Republika. Pod względem średniego czasu zyskali wszyscy oprócz Telewizji Republika. W lutym średni pobyt wynosił godzinę, 13 minut i 44 sekundy.

