Ekipa TV Republika zatrzymana? Jest stanowisko policji. „Sprawa o wykroczenie”

W ubiegłym tygodniu Telewizja Republika poinformowała, że telewizyjna ekipa została „zatrzymana”. „Pilne! Skandal! SKW i policja osaczyły Michała Rachonia i chcą przejąć nagrania! Funkcjonariusze zatrzymali ekipę Telewizji Republika i próbują wymusić wydanie materiałów nagranych do najnowszego serialu dokumentalnego »Zgoda«” – można było przeczytać na facebookowym profilu stacji.

Ekipa TV Republika kontra policja. Relacja Michała Rachonia

– Przed siedzibą SKW funkcjonariusze prowadzą wobec ekipy Republiki czynności służbowe, a zanim te czynności się rozpoczęły, otrzymaliśmy informacje, że funkcjonariusze policji będą chcieli obejrzeć nagrania, które wykonaliśmy naszymi kamerami. Oczywiście odmówiliśmy i przekazaliśmy, że powinni zwrócić się oficjalnie do Telewizji Republika, a szefostwo stacji podejmie decyzję czy będziemy je pokazywać, czy nie – relacjonował przebieg zdarzenia Michał Rachoń.

Wspomniał także o tym, że na budynku SKW znajduje się tablica informująca o zakazie nagrywania, ale w tym komunikacie nie została wskazana podstawa prawna, a „sama tablica podstawą prawną nie jest”. W tym kontekście przywoływany jest zapis z ustawy o obronie ojczyzny, która została uchwalona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i dotyczy „zakazu fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państw”.

Zespół TV Republiki zatrzymany? Na jaw wychodzą nowe fakty

Redakcja portalu Gazeta.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do policji. Oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III potwierdziła, że funkcjonariusze przy siedzibie SKW przu ul. Oczki 1 w Warszawie przeprowadzali interwencję w związku ze zgłoszeniem od administratora.

„Funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili czynności polegające na wylegitymowaniu osoby wskazanej przez administratora budynku jako osoby rejestrującej kamerą obiekt SKW. Podczas interwencji we wskazanym dniu i miejscu nie została zatrzymana żadna osoba. W przedmiotowej sprawie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie” – poinformowała asp. Małgorzata Gębczyńska.

