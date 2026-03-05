Zaskakująca umowa TV Republika. „Nie można w nieskończoność pomijać największej stacji”

„Telewizja Republika S.A. podpisała umowę z Polsat Media sp. z o.o. na pozyskiwanie reklam. Umowa nie ogranicza prawa Telewizji Republika do samodzielnego pozyskiwania reklam i współpracy z domami mediowymi” – poinformował w mediach społecznościowych prezes stacji Tomasz Sakiewicz.

Działacz PiS o nowej umowę Republiki. „Rzeczywistość zwyciężyła z politycznym zacietrzewieniem”

„Koniec bojkotu TV Republika przez reklamodawców. Rzeczywistość zwyciężyła z politycznym zacietrzewieniem – nie można w nieskończoność pomijać największej stacji informacyjnej w Polsce!” – dodał współpracownik stacji i działacz PiS Oskar Szafarowicz. Polsat Media sprzedaje reklamy Telewizji Republika od 2014 roku. Poprzednia umowa z brokerem wygasła z końcem 2025 r.

Jak podają Wirtualne Media stacja Sakiewicza „została włączona do dwóch najpopularniejszych pakietów zakupowych kanałów tematycznych”. Chodzi o Pakiet Ogólny, zawierający ponad 100 kanałów tematycznych i Pakiet Męski, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt kanałów tematycznych. Mimo braku nowej umowy Polsat Media ostatnio w dalszym ciągu sprzedawało reklamy w TV Republika.

TV Republika będzie też sama sprzedawać reklamę. „Czuli, że tracą pieniądze”

Jeśli chodzi o dział sprzedaży TV Republika to miał on liczyć kilka osób. Stacja Sakiewicza chciała również sprzedać reklamy samodzielnie z powodu opłacalności. Jeden z przedstawicieli domu mediowego wyjaśniał, że „Telewizja Republika w Polsat Media jest w dwóch pakietach, w tym w jednym z udziałem poniżej pięciu proc”.. – Przy ich obecnych AMR/SHR czują, że tracą pieniądze w takiej konfiguracji – podsumował ekspert.

Inny specjalista wyjaśniał, że łatwiej sprzedawać reklamy przez pośrednika, ale „sytuacja TV Republika jest jednak specyficzna”. Sakiewicz ostatnio wspominał o „nagonce” na reklamodawców stacji. Na początku 2024 r. IKEA i mBank wycofały się z zamieszczania reklam w Telewizji Republika po skandalicznych słowach Jana Pietrzaka i Marka Króla o migrantach. Z kolei w 2025 r. wycofał się Lidl, po tym jak ultimatum przedstawił lider WOŚP Jerzy Owsiak.

