TV Republika chwali się sukcesem. Dane dają do myślenia. „To rewelacyjny wynik”

Pod koniec lutego na kanale YouTube „13 Piętro” pojawił się pierwszy materiał. Jak podaje portal Wirtualne Media, to nowy projekt Telewizji Republika, który dotychczas zgromadził ok. 150 tys. subskrybentów.

Wśród najpopularniejszych materiałów są: nagranie zapowiadające start kanału (ponad 120 tys. wyświetleń), film zatytułowany „Zakute łby, atak na Hołownię i kanał Zero pod ostrzałem” (ponad 51 tys. wyświetleń) i „Celebryci uwięzieni” (ponad 40 tys. wyświetleń).

TV Republika wystartowała z nowym projektem. „To rewelacyjny wynik na start”

Wyniki skomentował Jarosław Olechowski. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kanału. Po tygodniu od uruchomienia mieliśmy 120 tys. subskrypcji. Już w pierwszych dniach osiągamy ponad 100 tys. wyświetleń filmów w ciągu doby – to rewelacyjny wynik na start projektu – powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media szef wydawców Republiki.

– Celem projektu jest także zapewnienie bezpieczeństwa nadawania Republiki oraz ominięcie bojkotu reklamowego i zmowy kartelowej panującej na polskim rynku reklamowym, którego ofiarą jest telewizja Republika – ocenił Olechowski.

Głos w sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał także Michał Rachoń. „Po 10 dniach #13Pietro z pierwszym milionem wyświetleń podcastu. Dziękujemy i #Jedziemy dalej. Kolejny sukces @RepublikaTV największej stacji informacyjnej w Polsce” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jak dodał Rachoń, uruchomiony podcast to „jedno z nowych narzędzi, które pozwalają omijać bojkoty reklamowe i skutki wojny, jaką z Domem Wolnego Słowa prowadzi #kryptodyktatura Donalda Tuska”. Na oficjalnym profilu „13 Piętra” pojawiły się podziękowania dla „najlepszych widzów na świecie”. „Lecimy po kolejne miliony” – czytamy.

