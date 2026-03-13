Zwrot ws. SAFE. Współpracownik Karola Nawrockiego zabrał głos

Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę o SAFE. W odpowiedzi Donald Tusk zwołał na piątek 13 marca pilne posiedzenie Rady Ministrów. - Ludzie w Polsce zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku. Ja nie będę zastanawiał się, jakie są prawdziwe powody negatywnego działania prezydenta. Jedno musi być pewne: brak podpisu jest poważnym utrudnieniem dla wszystkich, którzy przygotowywali wielki program Polski zbrojnej i bezpiecznej – ocenił szef rządu. Według premiera historia oceni decyzję prezydenta w sposób dramatycznie zły dla niego. Donald Tusk przypomniał, że z programu SAFE miały korzystać polskie firmy, a część środków miała zostać przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę. – Nie ma w tym przypadku, że dzisiaj wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to możliwe. Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta – dodawał.

W posiedzeniu rządu brał udział Zbigniew Bogucki. Po jego zakończeniu szef Kancelarii Prezydenta ogłosił, że Rada Ministrów chce uchwałą realizować program SAFE. – To jest de facto obejście prawa, bo tak trzeba to nazwać. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne i będzie głęboko analizowane pod kątem konstytucyjnym – zapowiedział współpracownik Karola Nawrockiego. – Po pierwszym zapoznaniu się z uchwałą mogę stwierdzić, że powtarza wszystkie błędy i można wobec niej wyprowadzić wszystkie zarzuty, a nawet wzmocnić zarzuty konstytucyjne, które były formułowane wobec ustawy SAFE – dodał. Szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że uchwała ta niewątpliwie ta uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, a więc normy o charakterze normatywnym, a jako taka powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

Wcześniej Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której będzie zrealizowany będzie program Polska Zbrojna. – Rząd rozpoczyna pracę nad trudnym, skomplikowanym programem, który po zapowiedzi zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program SAFE, umożliwi zbrojenie armii przez podmioty produkujące głównie w Polsce – tłumaczył premier.

Według informacji Wirtualnej Polski, że plan B rządu może polegać na przesunięciu środków między pulą SAFE a budżetem państwa (na cele obronnościowe zaplanowano ok 200 mld złotych). Pieniądze planowane pierwotnie w ramach SAFE na infrastrukturę i służby MSWiA mogłyby zostać najpierw skierowane na zbrojenia. W kolejnym kroku finansowanie infrastruktury i służb zapewniłby budżet państwa, w tym część MON.

