Tusk chce „zastopować politycznych szaleńców”. Błyskawiczna reakcja PiS: „Zdrajco”

„W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców” – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że „Grzegorz Braun, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński to kierunek na Polexit”.

Na wpis Tuska odpowiedzieli politycy PiS. „Panie Tusk, to nie Polska chce wychodzić z Europy. To Pan chce wprowadzić Polskę w długi i zależność przez program SAFE. Europa to współpraca suwerennych państw – nie unijne kredyty pisane w Berlinie” – skomentował Adam Mularczyk. „W wojnie o #SAFE rzeczywiście maski opadły. Jedni bronią suwerenności Polski, a inni – jak PO – próbują wciągnąć nas w kolejny unijny mechanizm zadłużenia i kontroli” – napisał w osobnym tweecie europoseł.

Donald Tusk dostał odpowiedź z PiS ws. SAFE

„Suwerenności nie bierze się na kredyt Panie Donaldzie Tusk” – przekonywał Bogdan Rzońca. „Zdrajco najbliższe wybory zdecydują tylko o tym, kiedy pójdziesz siedzieć” – stwierdził ostro Michał Woś. „Niemcy nie biorą #SAFE znaczy, że nie są w Europie? Jak widać, został już tylko przekaz dla »niezbyt wymagających«” – ocenił Patryk Jaki.

„To prawda, że w sprawie SAFE opadły wszystkie maski. Polacy już wiedzą, kto pchał naszą armię w brukselsko-niemiecki szwindel, a kto chce, żeby wojsko rozwijało się suwerennie Polska, jest w Europie od swych narodzin i chrztu, a nie dzięki poddaństwu Niemcom, jakie Pan dopycha kolanem. Przed nami wybór: Polska suwerenna, wolna i bogata czy zarządzana z Brukseli i Berlina. Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!” – podsumował Przemysław Czarnek.

Czytaj też:

TV Republika będzie miała problemy? „Dlaczego to tolerujecie?”Czytaj też:

Tusk ujawnił kulisy wizyty w TVP Info. Tego nie zarejestrowały kamery