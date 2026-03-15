Tusk ostrzega przed tym scenariuszem. „Dla Polski to byłaby katastrofa”

„Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele” – napisał premier na platformie X.

„Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” – podkreślił.

Tusk dzień wcześniej opublikował wpis w podobnym tonie. „W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców” – napisał w sobotę polityk.

Rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że „Grzegorz Braun, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński to kierunek na Polexit”.

Z kolei w piątek, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów premier ostrzegał Karola Nawrockiego mówiąc, że „historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko, w sposób dramatycznie zły dla niego”. – Nie ma w tym przypadku, że dzisiaj wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie dla weta prezydenta. Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są absolutnie okrutne dla reputacji polskiego prezydenta i nie ma się z czego cieszyć – mówił Tusk.

Odniósł się tym samym do decyzji prezydenta w sprawie ustawy o SAFE. – To ogromny kredyt zagraniczny zaciągany na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – tłumaczył w trakcie swojego orędzia Nawrocki.

SAFE jest programem finansowania obronności opiewającym na 150 miliardy euro. Polska miałaby być największym beneficjentem SAFE – może bowiem otrzymać 43,7 miliarda euro.

Po tym, jak prezydent zapowiedział zawetowanie wspomnianej ustawy, rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczkę z SAFE. Jak wynika z uchwały dotyczącej programu Polska Zbrojna, opublikowanej w piątek 13 marca w Monitorze Polskim, kredyt zaciągnięty zostanie przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Uchwała zawiera też deklarację o kontynuowaniu działań odnośnie pozyskiwania środków finansowych na wspieranie zadań policji, straży granicznej, SOP i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, związany ze zwiększaniem bezpieczeństwa państwa. Z powodu weta prezydenta pieniądze na te cele nie znajdą się w puli SAFE dla Polski.

