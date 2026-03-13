Dwie manifestacje przed Pałacem Prezydenckim. Niemcy piszą o konflikcie w Polsce

W czwartek 12 marca podczas wieczornego orędzia do narodu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę o SAFE. Unijna pożyczka na zbrojenia w jego ocenie jest zbyt dużym zobowiązaniem, które spłacać będą kolejne pokolenia i które uzależni nas od zachodnich partnerów.

Nawrocki wetuje ustawę. Rząd przyjmuje uchwałę

Problem jednak w tym, że rząd od początku zapowiadał wdrażanie programu SAFE, nawet bez zgody prezydenta. W piątek 13 marca w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów dotyczącą programu Polska Zbrojna. Upoważnia ona ministrów obrony i finansów do podpisania umowy ws. programu SAFE.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie pożyczkę SAFE na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Uchwała zawiera też deklarację o kontynuowaniu działań odnośnie pozyskiwania środków finansowych na wspieranie zadań policji, straży granicznej, SOP i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, związany ze zwiększaniem bezpieczeństwa państwa. Z powodu weta prezydenta pieniądze na te cele nie znajdą się w puli SAFE dla Polski.

Dodatkowo uchwała mówi o objęciu środków z SAFE osłoną antykorupcyjną i zakłada, że spłata pożyczki będzie następować ze środków, których nie wliczymy do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Weto ws. SAFE. Dwie manifestacje przed Pałacem Prezydenckim

Decyzja Karola Nawrockiego wywołała mocne reakcje w społeczeństwie. W piątek 13 marca przed Pałac Prezydencki w Warszawie udały się dwie grupy manifestantów. Jedna wyrażająca swój sprzeciw wobec weta, a druga popierająca Karola Nawrockiego. W tej pierwszej znalazła się znana aktorka Joanna Szczepkowska, która już wcześniej zapowiadała, że będzie protestować w razie weta.

„Nie ma wątpliwości, że jest już czas, żeby wyjść z domów. Ja wyjdę pod pałac i jutro po godz. 16, w sobotę o 12, w niedzielę też, ale napiszę kiedy. Oczywiście trzeba pamiętać, że Gazeta Polska też się zbierze, będzie zagłuszać, jak zawsze zresztą. Trzeba będzie potem zorganizować nie tylko protest, ale też poparcie dla rządu. Mam nadzieję, że wszystkie uliczne organizacje się zajmą logistyką. Zakładam grupę na Facebooku, gdzie będziemy rozmawiać swobodniej. Jutro o tym napiszę” – przekazała.

Kontrmanifestację organizuje w Warszawiue Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Podobnie myślące osoby mobilizuje do wyjścia na ulice stolicy w celu „obrony prezydenta przed przemysłem pogardy”. – Wzywamy do obrony pana prezydenta. Obronimy go przed kalumniami, szkalowaniem i obrzucaniu błotem – mówił w rozmowie z portalem niezalezna.pl.

Nawrocki wetuje, rząd robi swoje. Niemcy dostrzegają konflikt w Polsce

Gorące nastroje w Polsce zauważono na Zachodzie. O konflikcie na szczycie polskich władz pisze m.in. niemiecki „Der Spiegel”. Zwrócił uwagę, że pomimo weta prezydenta polski rząd nadal obstaje przy skorzystaniu z unijnych pieniędzy na zbrojenia. Zaznacza jednak, że widać zaostrzenie politycznego konfliktu w naszym kraju. „Tuska irytuje blokowanie przez głowę państwa unijnych kredytów na zbrojenia” – czytamy w analizie tygodnika.

