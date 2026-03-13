Kolejne weto Karola Nawrockiego. „Poważne uwagi”

W piątek 13 marca Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, poinformował, że Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1600). „Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Przyjęcie pojedynczych rozwiązań korzystnych, nie jest wystarczającą przesłanką do podpisania ustawy. Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa” – kontynuował Leśkiewicz.

Jak dodał, „poważne uwagi” wobec ustawy zgłaszały środowiska prokuratorskie, które wskazywały na to, że wprowadzane zmiany „rodzą wysokie ryzyko chaosu proceduralnego”. „Państwo musi gwarantować rzetelny proces, ale także chronić obywateli przed przestępczością. By to było możliwe i skuteczne prawo karne musi być jasne oraz precyzyjne, a tego w nowelizacji zabrakło” – podsumował rzecznik prezydenta.

