Kaczyński zadrwił ze spotkania Tuska z Leonem XIV. „Pierwszy katolik”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała, że Donald Tusk skorzystał z zaproszenia Ojca Świętego i odwiedził Stolicę Apostolską w dniu 7 maja (czwartek). W trakcie wizyty „odbył długą rozmowę w cztery oczy” z papieżem„. Biskup Rzymu”przypominał o potrzebie pokoju, pojednania i jednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie„ – ujawnił częściowo jej treść Tusk w rozmowie z mediami.

Szef rządu zdradził też, że w rozmowie z Ojcem Świętym nawiązał do jego słów, które – w opinii polityka – mogą”pozytywnie wpłynąć na świat, który zmierza w nie najlepszym kierunku„. – Słowa i działania Papieża mają wielkie znaczenie, ponieważ przywracają ład moralny także w życiu publicznym – podkreślił.

„Pierwszy katolik”

Tusk przypomniał też o papieżu Polaku. – Dobre i mądre słowa oraz moralne zachowania to nie tylko demonstracja – one czasami mogą zmienić świat. Tak było w przypadku Jana Pawła II – byliśmy wszyscy tego beneficjentami – wskazał (cytat za KPRM).

8 maja (w piątek), na platformie X, pojawił się wpis Jarosława Kaczyńskiego, który zwrócił uwagę na fragment konferencji prasowej w Watykanie, podczas którego Tusk mówił o JP II.

„«Pierwszy katolik» wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie… Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka [byłego prezesa Orlenu – red.], który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… Hipokryzja do entej potęgi! Polityka «opiłowywania katolików» trwa…” – podsumował.

W trakcie wizyty w Stolicy Apostolskiej premier m.in. złożył kwiaty na grobie Karola Wojtyły. Grób papieża Polaka znajduje się w Bazylice św. Piotra.

