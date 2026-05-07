Tusk ujawnia kulisy rozmowy z Leonem XIV. „Była zaskakująco nieoficjalna”

Premier Donald Tusk po spotkaniu z papieżem Leonem XIV nie krył emocji. Jak podkreślił, rozmowa w cztery oczy była długa i miała wyjątkowo osobisty charakter.

Szef rządu zaznaczył, że słowa Ojca Świętego o pokoju i jednoczeniu ludzi dobrej woli wybrzmiewały znacznie mocniej podczas bezpośredniej rozmowy niż w oficjalnych wystąpieniach.

Tusk mówił, że świat znajduje się dziś w trudnym momencie, a papież może odegrać ważną rolę w przywracaniu ładu moralnego i budowaniu dialogu między ludźmi. Premier stwierdził również, że pontyfikat Leona XIV może być oparty właśnie na idei pokoju i pojednania.

– Powiedziałem Leonowi XIV, że jego słowa też mogą zmienić ten świat, który zmierza w nie najlepszym kierunku i słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać ład moralny w życiu publicznym. One mają wielkie znaczenie – powiedział premier.

Wspomnienie Jana Pawła II i ważny gest w Watykanie

Podczas wizyty w Watykanie premier złożył kwiaty na grobie papieża Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Tusk podkreślał, że wspominał z papieżem momenty, w których Jan Paweł II wpływał na losy świata nie siłą polityki, lecz autorytetem moralnym i słowami.

Premier przekazał też, że Leon XIV skierował do Polaków przesłanie o nadziei i jedności. Według relacji Tuska papież zachęcał, by „nie opuszczać głowy” i nie poddawać się chaosowi, który coraz mocniej wpływa na sytuację międzynarodową.

Papież Leon XIV przyjął zaproszenie do Polski

Jednym z najważniejszych elementów spotkania było ponowienie zaproszenia dla papieża do odwiedzenia Polski. Donald Tusk poinformował, że Leon XIV przyjął propozycję z radością.

– Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski, nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo – mówił Donald Tusk.

Choć konkretna data wizyty nie została ustalona, premier zdradził, że mogłoby do niej dojść najwcześniej w 2028 roku. Ma to związek z tym, że w przyszłym roku w Polsce odbędą się wybory, a Watykan już wcześniej dawał do zrozumienia, że przyjazd papieża w roku wyborczym nie wchodzi w grę.

Szef rządu zdradził również kulisy wymiany prezentów. Papież otrzymał od niego Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Z kolei Leon XIV podarował premierowi album o malarstwie oraz tekst dotyczący „peacemakers”, czyli twórców pokoju. Tusk przyznał, że choć nie czuje się godny takiego określenia, będzie traktował ten gest jako wyjątkowe wyróżnienie.

Po audiencji premier spotkał się także z kardynałem Pietro Parolinem oraz arcybiskupem Paulem Gallagherem. Rozmowy dotyczyły sytuacji międzynarodowej, wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa Europy oraz sytuacji Kościoła w Polsce.

