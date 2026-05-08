Znany dziennikarz odpowiedział na zaczepkę posłanki Lewicy. „Piszesz z wanny?”

Wojciech Cejrowski miał pojawić się w Kanale Zero, ale ostatecznie do programu z jego udziałem nie dojdzie. Poinformowało o tym samo medium Krzysztofa Stanowskiego.

Na wiadomość tę zareagowała posłanka Nowej Lewicy, która zadrwiła z jednego ze współpracowników założyciela KZ (K0). Nie pozostał jej dłużny.

Cejrowski nie pojawi się w Kanale Zero

Prawicowy dziennikarz i publicysta, który swoją popularność zdobył dzięki programom podróżniczym, miał po raz pierwszy pojawić się w Kanale Zero. Po raz pierwszy, bo – jak twierdził Stanowski – zapraszał go już wcześniej, ale ten z zaproszenia nie skorzystał. Dlaczego?

Pewnego razu Stanowski opowiedział widzom anegdotkę o Cejrowskim, któremu złożył ofertę. Dziennikarz ujawnił bowiem, że podróżnik nie korzysta z zaproszeń do programów, jeśli nikt mu za to nie płaci. – Zaoferowaliśmy mu jakąś sumę. Nie pamiętam… myślę, że to mogło być 10 tys. PLN. Tyle mogliśmy mu zaoferować za przyjście. Po czym Wojciech Cejrowski powiedział, że za 10 tys. to mu się nie opłaca, bo on więcej zarobi, jak zaprosi swoich widzów, czytelników czy tam słuchaczy i sprzeda im bilety. Skoro tak, no to tak… wydaje mi się, że teraz wywiadów udziela za darmo, ale wtedy nie miał na to ochoty – zdradził.

Mazurek do Żukowskiej: Nie zachlap telefonu

Tym razem na platformie X pojawiła się informacja: „Z powodów osobistych Wojciecha Cejrowskiego sobotnia [mowa o 9 maja – red.] «Godzina Zero» nie odbędzie się”. Na wieści te wnet zareagowała Żukowska. „Mazurek oczywiście nagra o tym prześmiewcze commentary, jak to Cejrowski spękał. Prawda?” – zwróciła się do dziennikarza. Ten zaraz odpowiedział przewodniczącej klubu parlamentarnego. „Piszesz z wanny? Nie zachlap telefonu” – skwitował.

Do czego nawiązał? Rok temu parlamentarzystka wzięła udział w zdalnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas niego Żukowska leżała w…. wannie.

