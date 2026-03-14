Tego sąsiedzi mogą Polsce pozazdrościć. „To jest mistrzostwo świata”

Większość osób z zagranicy zachwyca się Polską głównie pod względem wizualnym czy kulturowym. Doceniane są takie miasta jak Kraków, Zakopane, Gdańsk czy Warszawa. Ostatnio pisaliśmy o Japonce, która zachwalała polską kuchnię czy o Brytyjczyku zachwyconym rozwojem gospodarczym naszego kraju.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że możemy się chwalić nie tylko tym.

Dziennikarz Onetu na małopolskim odcinku autostrady A4 spotkał Słowaka Miloša, który zachwalał... polskie autostrady. – W Polsce to jest mistrzostwo świata – mówił.

Polska pełni dla naszych sąsiadów zaskakującą rolę

Okazuje się jednak, że nie tylko nasze autostrady robią wrażenie. – Z Polski w świat podróżuje bardzo wielu Słowaków. Macie sporo lotnisk, z których łatwiej jest polecieć do innych miejsc. Ze Słowacji nie ma takich połączeń – mówił Miloš, dodając, że „zna ludzi, którzy do Ameryki latają z Krakowa”

– Wiele osób kupuje też wycieczki w polskich biurach podróży, bo są tańsze. Przy waszych drogach dojazd ode mnie z Preszowa do Katowic będzie szybszy, niż gdybym miał jechać na lotnisko do Bratysławy – stwierdził.

Słowacy narzekają na krajową infrastrukturę. „Od 30 lat budujemy jeden tunel”

Inny rozmówca Onetu, Martin, żalił się na słowacką infrastrukturę. – U nas budowa dróg to neverending story – mówił mieszkaniec Dolnego Kubina. – Niedługo trafimy do Księgi rekordów Guinnessa. Od blisko 30 lat budujemy jeden tunel – opowiadał Słowak, wspominając o Tunelu Wiśnowe w okolicach Żyliny.

– Ma być faktycznie bardzo długi, bo będzie liczył osiem kilometrów, ale i tak to, co się w nim dzieje, to jakaś kpina. Buduje go już trzecia firma i skończyć nie może – narzekał mężczyzna.

Jednego Polsce nie można odmówić – władze inwestują w budowę dróg. W piątek Ministerstwo Infrastruktury poinformowało bowiem, że tegoroczne dofinansowanie do dróg samorządowych wzrosło do 400 milionów złotych. – Po raz pierwszy ze wsparcia będą mogły skorzystać też władze miast na prawach powiatu, które zamierzają prowadzić prace na podległych im drogach krajowych i wojewódzkich – mówił cytowany w komunikacie Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury.

