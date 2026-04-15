Zuchwały napad na konwój z gotówką. Trwa policyjna obława

W środę 15 kwietnia we Wrocławiu doszło do scen jak z filmów akcji. Przed godziną 13 na ulicy Bzowej staranowany został konwój, który wiózł pieniądze z kantoru do banku. Pierwszy z samochodów prowadzonych przez napastników wbił się w pojazd z gotówką. Drugi zablokował drogę ucieczki.

Wrocław. Napad na konwój z gotówką

Następnie złodzieje wybili szybę i weszli do wnętrza pojazdu, z którego ukradli gotówkę i uciekli. Jak pisze „Gazeta Wrocławska”, sprawcy odjechali drugim z samochodów – tym, który blokował konwój od tyłu. Przestępcy mieli odjechać na biegu wstecznym. Według świadków zdarzenia, wszystko trwało zaledwie parę chwil.

– Czarny pojazd wraz z napastnikami, pomimo usilnych prób zatrzymania przez pracowników kantoru, uciekł w kierunku Gajowic – mówiła informatorka „Gazety Wrocławskiej”.

Policja na wstępnym etapie nie zdradzała szczegółów. Nie wiadomo nawet, jaka kwota została skradziona. Zapewniono jedynie, że prowadzono jest obława na sprawców oraz śledztwo, mające wyjaśnić okoliczności napadu. Lokalne media podały, że w zdarzeniu brało udział dwóch pracowników kantoru. Napastników, którzy ukradli pieniądze i uciekli, miało być także dwóch.

Czytaj też:

