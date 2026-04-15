Tragedia w Bystrzycy Kłodzkiej. Znajomi Borysa B. przerwali milczenie

Przypomnijmy, 10 kwietnia na terenie jednego z osiedli na terenie miasta zginął 26-latek. Został śmiertelnie postrzelony przez Borysa B., instruktora strzelectwa. Mężczyzna został zatrzymany i nie przyznaje się do winy, uważa, że został zaatakowany i działał w obronie koniecznej. Decyzją Sądu Rejonowego w Kłodzku został tymczasowo aresztowany. Usłyszał też zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim.

Wiele osób wspiera Borysa B. i zgadza się z tym, że mógł działać we własnej obronie. W serwisie zrzutka.pl zorganizowano zbiórkę na pomoc prawną dla mężczyzny. W chwili publikacji tego artykułu kwota wynosi ponad 400 tys. zł. Mieszkańcy osiedla, na którym doszło do tragedii zwracali uwagę w rozmowie z reporterką „Super Expressu” , że nie czują się tam bezpiecznie – miało tam dochodzić do bójek czy kradzieży. Mężczyźni, z którymi skonfrontował się Borys B. także mieli stwarzać zagrożenie na osiedlu – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” założycielka zrzutki, Marta Wiewióra.

Co wydarzyło się w Bystrzycy Kłodzkiej?

Jak wynika z relacji świadków, seria tragicznych wydarzeń rozpoczęła się późnym wieczorem, nieopodal miejscowego sklepu monopolowego. Według nieoficjalnych ustaleń „SE” , to tam „mężczyzna, który został zabity, miał ranić kogoś nożem” .

Następnie, jak przekazała prokuratura, na terenie osiedla między grupą trzech mężczyzn a Borysem B. miało dojść do kłótni. Mężczyzna był wówczas na spacerze z psem. Po zakończonej sprzeczce miał wrócić do domu, zostawić zwierzę, zabrać ze sobą karabinek automatyczny Fedarm AR-15 kal. 5, 56 mm NATO, a następnie skierować się na osiedle, gdzie ponownie spotkał tę sama grupę. Wówczas również doszło między nimi do kłótni. Na nagraniach z miejsca zdarzenia słychać, jak pada strzał, wówczas jeden z członków miał pobiec w kierunku Borysa B. Instruktor miał wtedy oddać pięć strzałów, z czego jeden trafił w 26-latka.

Prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy w rozmowie z “SE” przekazał, że po zdarzeniu Borys B. miał wrócić do domu i skontaktować się ze znajomym policjantem. – Gdy mundurowi szli do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport – mówił prokurator.

Co wiadomo o Borysie B?

Marcin Przydacz, prezes stowarzyszenia strzelecko-kolekcjonerskiego Trzy Twierdze, który współpracował kilka lat z Borysem B., przyznał w rozmowie z dziennikiem, że nie ma pewności, czy mężczyzna wrócił do domu po broń.

– To człowiek, który budzi zaufanie. Został zweryfikowany przez naszych instruktorów. Dobre opinie o nim słyszeliśmy (...). Z tego, co wiem, był po pozytywnych egzaminach do szkoły oficerskiej. Chciał wrócić do wojska – mówił Przydacz. – Nie wiem, co musiałoby się zadziać w głowie Borysa, żeby on świadomie wrócił do domu, zabrał broń, poszedł i zastrzelił człowieka. To nie ten człowiek – dodał.

Natomiast jeden ze znajomych mężczyzny stwierdził w rozmowie z „Super Expressem” , że „Borys ma zostać przykładem, że my, obywatele, którzy legalnie posiadają broń palną w Polsce, nie mają się bronić” . Nie wierzy również, że w tak krótkim czasie zrobiono wszystkie niezbędne ekspertyzy i przeanalizowano nagrania.

Zdaniem mężczyzny, Borys nie korzystał z karabinu automatycznego. – Na pewno nie wyszedł z zamiarem zabicia kogoś. Wyszedł, bo może bał się tego, co stanie się dalej, dlatego może wrócił po broń. Ja tego nie wiem, nie widziałem też nagrań z monitoringu – dodał.

Mężczyzna twierdził również, że według nagrań, które pojawiły się w sieci, Borys oddał strzał ostrzegawczy. – Było słychać, że próbuje zaniechać ataku, mówił do nich, żeby się odsunęli. Jak było widać, po strzale ostrzegawczym nadal byli agresywni, jeden zmierzał w jego stronę i wtedy oddał pięć strzałów z broni samopowtarzalnej, nie automatycznej – stwierdził mężczyzna. Podkreślił, że jego zdaniem “ta sprawa ma być zamieciona pod dywan. Ktoś ma przykładnie dostać karę 25 lat” . – Jeśli Borys faktycznie wrócił po tę broń, miał do tego prawo, bo legalnie ja posiadał – dodał.

