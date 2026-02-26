Krwawe sceny w dwóch domach. Śledczy badają podwójne zabójstwa

W województwie opolskim doszło do dwóch odrębnych, tragicznych zdarzeń. Jak ustalił reporter RMF FM, funkcjonariusze policji oraz prokuratury prowadzą czynności w miejscach, gdzie ujawniono ciała dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Służby podkreślają, że sprawy nie są ze sobą powiązane.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w obu przypadkach mogło dojść do dramatów o charakterze rodzinnym.

Zbrodnia w okolicach Niemodlina. Ciała młodych osób w domu

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w miejscowości Sady. W jednym z domów jednorodzinnych policjanci odnaleźli zwłoki 24-letniej kobiety oraz 29-letniego mężczyzny.

AKTUALIZACJA: Jak relacjonował reporter TVN24, wcześniej, bo około godziny 22 w środę do służb wpłynął sygnał o tym, że w jednym z domów w miejscowości Sady doszło do awantury. Funkcjonariusze, którzy przyjechali pod wskazany adres przez okno zobaczyli zwłoki dwóch osób. Weszli do środka, wybijając okno. – Policjanci spenetrowali pomieszczenia tego domu i na strychu doszło do zatrzymania 29-letniego mężczyzny. Stawiał opór, nie chciał podporządkować się wydawanym mu poleceniom. Ofiary to 24-letnia siostra zatrzymanego i jej znajomy, 29-letni mężczyzna – przekazał prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Drugie podwójne morderstwo koło Strzelec Opolskich. Trwają poszukiwania 17-latka

Do kolejnej tragedii doszło w pobliżu Strzelec Opolskich. W jednym z domów w Kadłubie odkryto ciała starszej kobiety oraz mężczyzny. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wydarzeń.

AKTUALIZACJA: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą zabójstwa może być 17-nastoletni mieszkaniec domu, w którym doszło do tragedii. Policja obecnie prowadzi za nim obławę, bowiem nie ma z nim kontaktu, nie można go zlokalizować. – Podczas zdarzenia jego matki nie było w domu. Ofiarami zbrodni jest jego ojczym i prababcia. Zabezpieczono jego telefon, ale na razie nie ma do niego wglądu. Na miejsce sprowadzono psy mające pomóc policjantom w pracy – relacjonował dziennikarz TVN24 sprzed domu, w którym doszło do tragedii.

Dodał, że okoliczne szkoły co prawda pracują, ale w trybie podwyższonej ostrożności – zamknięto drzwi do placówek, a dyrekcja wystosowała prośbę do rodziców o odbieranie dzieci z klas od 1 do 8.

Jak wynika z informacji prokuratora Stanisława Bara z opolskiej prokuratury, śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich. – Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Na ciałach ofiar znajdują się liczne rany tłuczone, kłute, cięte. Wiemy, że w tym domu mieszkały 4 osoby, na tę chwilę nie jest znany los nastolatka, niewykluczone, że ma on związek z tą zbrodnią – powiedział prokurator Bar.

