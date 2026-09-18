100 dni nowej KRS. Tylu sędziów dostało zgodę na dalsze orzekanie

Od pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, które odbyło się 11 czerwca 2026 r., minęło 100 dni. Rada przedstawiła bilans swojej działalności. Najwięcej uwagi poświęciła decyzjom personalnym, sprawom dyscyplinarnym oraz odbudowie współpracy z krajowymi i europejskimi instytucjami.

KRS podjęła 143 uchwały. 81 sędziów może orzekać dłużej

W ciągu pierwszych 100 dni KRS przyjęła 143 uchwały w sprawach osobowych. Aż 81 z nich dotyczyło zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy osiągnęli wiek przejścia w stan spoczynku.

Według Rady dalsza praca tych sędziów oznacza możliwość wydania kilku tysięcy orzeczeń każdego miesiąca. KRS zestawiła te dane z wynikami poprzedniego składu. Od stycznia do maja 2026 r. rozpatrzono 24 takie wnioski, z których 15 zaakceptowano. W całym 2025 r. pozytywnych decyzji miało być 37, a negatywnych 66.

Siedem wniosków wycofanych z Trybunału Konstytucyjnego

Rada zdecydowała również o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego siedmiu wniosków przygotowanych przez poprzedni skład KRS. Wycofano także 13 odwołań od rozstrzygnięć dyscyplinarnych korzystnych dla sędziów.

Sprawy dotyczyły między innymi Doroty Zabłudowskiej, Pawła Strumińskiego, Doroty Lutostańskiej, Macieja Ferka, Bartłomieja Starosty i Dariusza Mazura.

Nowa KRS odcina się od stanowisk poprzedniego składu

Prezydium Rady zdecydowało, że nie przyjmie jako własnych stanowisk i opinii publikowanych na stronie KRS do 11 czerwca 2026 r. Wypowiedziano również pełnomocnictwo kancelarii mec. Bartosza Lewandowskiego, która wcześniej zapewniała Radzie obsługę prawną i reprezentowała ją w postępowaniach.

KRS wraca do współpracy z europejskimi instytucjami

Jednym z najważniejszych elementów podsumowania jest odbudowa relacji międzynarodowych. KRS nawiązała kontakty z Europejską Siecią Rad Sądownictwa oraz Komisją Wenecką.

Wyznaczyła też przedstawicieli do zespołu zajmującego się Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przy MSZ, prac nad unijną Tablicą Wyników Wymiaru Sprawiedliwości oraz Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich.

Rada odbudowuje kontakty z prawnikami i organizacjami

KRS poinformowała również o wznowieniu współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Naczelną Radą Adwokacką, stowarzyszeniami sędziowskimi i Radą Ławniczą Sądu Najwyższego.

W ramach obchodów 40-lecia rozpoczęcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego zorganizowała konferencję z udziałem byłych prezesów i sędziów TK. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, Ewa Łętowska i Piotr Tuleja.

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