Rewolucyjna decyzja KRS. Oświadczenie nowego prezydium

W środę 1 lipca Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa przyjęło stanowisko, które wywoła duże poruszenie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik Rady Jarosław Łuczaj, stanowiska i oceny aktów prawnych podjętych przez KRS od 6 marca 2018 r. do 15 maja 2026 r. nie są uznawane.

KRS zajmie się działaniami KRS z ostatnich 8 lat

Z komunikatu rzecznika wynika też, że Prezydium Rady zaproponowało też powołanie specjalnego zespołu, który będzie analizował stanowiska i oceny aktów prawnych dotyczących sądownictwa, a także postępowań, które były prowadzone przez Radę w jej kształcie z lat 2018-2026. Zespół taki miałby zostać powołany przez przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego.

Jak tłumaczył Łuczaj, za powołaniem takiego zespołu przemawiają „przyczyny ustrojowe” i „wadliwe ukształtowanie sędziowskiej” części Rady z wymienionych wcześniej lat. Stanowisko zespołu ma zostać przedstawione Radzie w związku z projektem tzw. ustawy praworządnościowej. Jak zapowiadał, o wynikach jego prac społeczeństwo informowane będzie na bieżąco.

Przypomnijmy, że projekt „ustawy praworządnościowej” Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło jeszcze w ubiegłym roku. Ustawa „o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w l. 2018-2025” zakłada m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS po 2028 roku, w których zawarto wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Wyjątkowo pominięte mają być jedynie uchwały odnoszące się do tzw. początkujących sędziów.

– Ta ustawa przywraca porządek w sądach, daje gwarancję wyjścia z zaległości – mówił w grudniu 2025 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Projekt przewidywał też m.in. likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oraz zniesienie skargi nadzwyczajnej. Minister zapewniał, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS pozostaną w mocy.

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