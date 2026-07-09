Przełom w Sądzie Najwyższym. Nawrocki podjął kluczową decyzję

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że decyzja zapadła 9 lipca. Przypomniano, że prezydent decyduje o powołaniu na to stanowisko „po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej”.

Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego

Jak przekazano w komunikacie, w uroczystościach wręczenia aktu powołania wzięli udział: „pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień, prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Cywilnej prof. Joanna Misztal-Konecka, prezes SN kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dr hab. Krzysztof Wiak, sędzia Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ewa Stryczyńska oraz sędzia Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej dr hab. Igor Zgoliński” .

Kancelaria Prezydenta poinformowała również, że prezydentowi towarzyszył szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki.

Kim jest dr hab. Maria Szczepaniec?

Przypomnijmy, 10 października 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego, profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Z kolei w 2022 roku została wybrana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Na warszawskim uniwersytecie pracuje od 1999 roku.

W 2025 roku Waldemar Żurek zwrócił się do ówczesnego prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza o „wykluczenie sześciu sędziów powołanych z udziałem niespełniającej konstytucyjnych wymogów KRS od podejmowania w tej Izbie czynności zastrzeżonych dla sądu” . Maria Szczepaniec była wśród sędziów, o których pisał prokurator generalny.

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