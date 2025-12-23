Ustawa praworządnościowa przyjęta przez rząd. Żurek zapowiada zmiany

Rząd przyjął trzy projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które – według zapowiedzi szefa resortu Waldemara Żurka – mają stanowić „kolejny etap” przywracania praworządności w polskim wymiarze sprawiedliwości. Decyzję ogłoszono podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Dla wymiaru sprawiedliwości, dla polskich obywateli to naprawdę dobry dzień – powiedział minister, podkreślając tempo prac legislacyjnych. Jak zaznaczył, część opinii publicznej nie wierzyła, że projekty uda się przygotować i przyjąć tak szybko.

Rząd przyjął trzy projekty ustaw. Tego dotyczą

Najważniejszym z przyjętych dokumentów jest tzw. ustawa praworządnościowa, oficjalnie dotycząca przywrócenia prawa do niezależnego i bezstronnego sądu oraz uregulowania skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018–2025. Jej celem jest przywrócenie obywatelom zaufania do sądów oraz jednoznaczna ocena prawna powołań sędziowskich.

– Ta ustawa przywraca porządek w sądach, daje gwarancję wyjścia z zaległości – ocenił Żurek. Projekt przewiduje m.in. likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oraz zniesienie skargi nadzwyczajnej. Minister zapewnił jednocześnie, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS pozostaną w mocy.

Ustawa zakłada także powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone po 2017 roku przy udziale KRS w obecnym kształcie. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, rozwiązania mają „przywrócić legitymację” osobom pełniącym urząd sędziego.

Drugim przyjętym projektem jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada ona wybór 15 sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów w wyborach powszechnych, nadzorowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak podkreślił minister, ma to być rozwiązanie niebudzące wątpliwości konstytucyjnych.

Trzeci projekt, określany jako techniczny, dotyczy ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Sądowego i wprowadza pełne zrównanie mocy dokumentów elektronicznych z papierowymi.

