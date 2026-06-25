KRS zakończyła obrady. Jest komunikat w sprawie 29 wniosków

Posiedzenie odbywało się między wtorkiem a środą. O tym, jakie decyzje podjęte zostały przez Krajową Radę Sądownictwa, redakcję portalu WPROST poinformował rzecznik prasowy organu konstytucyjnego.

„Rada przyjęła stanowisko w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym apeluje o niezwłoczne podjęcie działań, umożliwiających wszystkim – prawidłowo wybranym – sędziom TK wykonywanie obowiązków sędziowskich” – przekazał sędzia Jarosław Łuczaj.

29 wniosków trafiło na biurko. Krajowa Rada Sądownictwa „wyraziła zgodę”

KRS, która obradowała w dniach 23-24 czerwca, w trakcie spotkania rozpatrzyła 29 wniosków sędziów. To osoby, które wyraziły wolę dalszego sprawowania urzędu, pomimo osiągnięcia wieku przejścia w stan spoczynku.

„Część wniosków była rozpatrywana ponownie na podstawie (...) [zapisu – przyp. red.] ustawy o KRS, który stanowi, że w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, Rada może z urzędu – lub na wniosek uczestnika postępowania – rozpatrzyć ponownie sprawę. Taką nową okolicznością jest wybór większości sędziowskiej części KRS, wskazanej przez samych sędziów. W tym trybie Rada wyraziła zgodę na dalsze pełnienie urzędu przez m.in. s. Alinę Czubieniak, która jako jedna z pierwszych była represjonowana przez byłą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a tzw. neo-KRS nie udzieliła sędzi zgody na dalsze orzekanie. Ten brak zgody – w przypadku sędzi Czubieniak i wielu innych sędziów – był motywowany względami pozamerytorycznymi” – ocenił skład.

Oprócz tego, KRS „powołała zespół, który przeanalizuje decyzje poprzedniego składu Rady”, a które „należy uznać za szykanujące sędziów”.

KRS zleciła przygotowanie opinii prawnej ws. zarządzenia szefa MS

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła „zwrócić się o przygotowanie opinii prawnych, dotyczących wpływu zarządzenia przez Ministra Sprawiedliwości [czyli Waldemara Żurka – red.] natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych sędziego (...) na status takiego sędziego, jako członka Krajowej Rady Sądownictwa, a także w sytuacji zawieszenia go w czynnościach służbowych przez sąd dyscyplinarny”.

Przewodniczącym KRS jest obecnie s. Dariusz Zawistowski.