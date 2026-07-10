Przełom po posiedzeniu KRS. Jest zgoda dla 12 sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła posiedzenie serią decyzji dotyczących dalszego orzekania sędziów, konkursów nominacyjnych i statusu osób powołanych na urząd sędziego w latach 2018-2026. Najważniejsza z nich dotyczy zgody na dalsze orzekanie dla 12 sędziów, którzy osiągnęli wiek przejścia w stan spoczynku.

KRS zgodziła się na dalsze orzekanie 12 sędziów

Jak poinformowała Rada, podczas zakończonego posiedzenia wyrażono zgodę na dalsze orzekanie 12 sędziom. Od początku działania KRS „w konstytucyjnym kształcie”, czyli po 15 maja 2026 roku, taką zgodę otrzymały już 43 osoby i nikomu jej nie odmówiono. W komunikacie zestawiono te dane z wcześniejszymi latami. W całym 2023 roku zgodę dostało 36 sędziów, w 2024 roku – 31, w 2025 roku – 37, a do 15 maja 2026 roku – 16. Jednocześnie wcześniej aż 140 sędziów nie uzyskało takiej zgody. Obecna Rada podkreśla, że nie sprzeciwia się woli sędziów, którzy chcą nadal orzekać i pozwala im na to stan zdrowia.

Rada przyjęła też stanowisko dotyczące kandydatów startujących w konkursach na stanowiska sędziowskie. Wskazano, że oceny zgromadzeń ogólnych sędziów są jednym z istotnych kryteriów przy ocenie kandydatur w postępowaniach nominacyjnych.

KRS zwróciła uwagę, że wynika to wprost z przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Uchwała ws. sędziów powołanych w latach 2018-2026

Jedna z najważniejszych uchwał dotyczy statusu sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS od 2018 roku do 14 maja 2026 roku. Rada uznała za konieczne wprowadzenie ustawowej regulacji w tej sprawie i pozytywnie oceniła projekt ustawy dotyczący uregulowania skutków uchwał KRS z lat 2018-2025.

Według komunikatu projekt ma rozwiązywać problemy związane zarówno ze statusem sędziów powołanych w wadliwej procedurze, jak i z wydanymi przez nich orzeczeniami. Rada zaznaczyła też, że nie uznaje za własną opinii do tego projektu przyjętej przez tzw. neo-KRS w grudniu 2025 roku i przygotuje nową.

Decyzja KRS o wycofaniu wniosku do TK

KRS poinformowała również o wycofaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sprawę zbadania zgodności z Konstytucją uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 roku. Dodatkowo członkowie Rady zaopiniowali na posiedzeniu KRS projekt zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. W komunikacie wskazano, że zmniejszenie przydziału spraw sędziom – członkom KRS powinno wynosić od 25 do 35 procent.

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