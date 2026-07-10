Policja zatrzymała Ukraińców w wieku 8-12 lat. „Spłonęło 5 samochodów”

Lokalne media poinformowały, że we wtorek (7 lipca), nieznani sprawcy(a) mieli podpalić pojazd, zaparkowany przy jednej z ulic.

Niedługo później przedstawiciele służb zatrzymali podejrzanych – to osoby w wieku 8-12 lat. „Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który rozstrzygnie o ich dalszym losie” – podał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Warszawie.

Poznań. Funkcjonariusze zatrzymali młodych Ukraińców. Zniszczeniu uległo 5 samochodów

Feralnego dnia, późnym popołudniem, służby (policja, a potem także straż pożarna) zostały wezwane do pożaru. „Dzięki szybkiej akcji gaśniczej ogień został opanowany, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Spaleniu uległo łącznie pięć samochodów. Na miejscu śledczy z Komisariatu Policji Poznań-Wilda wykonali szereg czynności procesowych – w tym oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne działania operacyjne, analizowali zabezpieczony monitoring oraz gromadzili materiał dowodowy” – wskazał oficer prasowy poznańskiej KMP.

Dzięki temu mundurowi szybko ustalili okoliczności powstania pożaru. Okazało się, że ktoś celowo podpalił jedną z osobówek. „W toku dalszych działań policjanci zatrzymali łącznie pięciu chłopców, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Wszyscy zatrzymani są obywatelami Ukrainy i mają od 8 do 12 lat. Na komisariacie z udziałem nieletnich przeprowadzono niezbędne czynności. Po ich zakończeniu wszyscy zostali przekazani pod opiekę rodziców i opiekunów. Zgromadzony materiał zostanie przekazany do właściwego sądu rodzinnego” – podał podkom. Paterski.

Przedstawiciel służb przekazał, że wymiar sprawiedliwości rozpatrywał będzie ten incydent „pod kątem przejawów demoralizacji”.