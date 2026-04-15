Polski sprzęt cieszy się międzynarodową renomą. Armia dostanie lepsze zestawy rakietowe?

Agencja Uzbrojenia poinformowała w piątek 10 kwietnia, że zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe dotyczące przyszłego zamówienia „przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego nowej generacji”. Planowany termin upływa 30 maja 2025 roku, ale może ulec wydłużeniu w przypadku braku osiągnięcia określonych celów. Celem ppzr NG ma być zwalczanie bezzałogowych systemów powietrznych, śmigłowców oraz samolotów.

Jeśli chodzi o wymagania taktyczno-techniczne AU chce poznać m.in. prawdopodobieństwo zniszczenia pojedynczego celu, prędkość pocisku rakietowego, metodę naprowadzania, system sterowania, rodzaj zapalnika i silnika, typ głowicy samonaprowadzającej, masę i typ głowicy bojowej, masę pocisku i zestawu, zakres temperatur eksploatacji, czas osiągnięcia gotowości bojowej i do strzelania, czy ma identyfikację obiektów typu swój/obcy lub co z odpornością na zakłócenia.

Agencja Uzbrojenia szuka przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy nowej generacji

Sprzęt wojskowy, który ma zostać pozyskany dla polskiej armii, ma spełniać również inne wymagania dotyczące szkolenia personelu, a także gwarancji, serwisowania i terminu dostaw oraz kosztów pozyskania i eksploatacji. W czerwcu 2022 r. podpisana została umowa zwiększającą liczbę zamówionych dla Wojska Polskiego przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Zrealizowano ją w 2023 r.

W polskiej armii Pioruny są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach. Piorun cieszy się renomą na arenie międzynarodowej. Przy okazji wyprodukowania 3000. egzemplarza przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun poinformowano o prowadzeniu zaawansowanych prace nad nowymi systemami kierowania dla zestawu rakietowego.

Będzie Piorun NG?

Wszystko to miało na celu szybkie wdrożenie nowej generacji pocisków Piorun NG „o znacznie rozbudowanych możliwościach bojowych”. Zestaw rakietowy nowej generacji uzyska dodatkową funkcjonalność, która pozwoli zintegrować go z zestawami przeciwlotniczymi takimi jak Poprad, ale też Pilica/Pilica+ oraz Kusza.

Białoruskie wojsko w akcji. Manewry przy użyciu sprzętu z czasów ZSRR

