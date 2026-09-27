Najlepsze polskie zupy według turystów. Różnica jest minimalna

TasteAtlas to internetowy przewodnik turystyczny poświęcony tradycyjnej kuchni. Skatalogowano w nim ponad 10 000 potraw i napojów. Z czasem powstają rankingi kulinarne poświęcone poszczególnym potrawom. Jeśli chodzi o polskie jedzenie wyróżniono najlepsze nasze zupy. Zestawienie powstało na bazie ocen użytkowników serwisu i jest regularnie aktualizowane. W ramach rankingu do 15 września zarejestrowano 4 948 ocen, z których 3 653 system uznał za wiarygodne.

Za najlepszą polską zupę został uznany barszcz czysty czerwony. Na drugim miejscu znalazła się zupa borowikowa, którą najlepszą można zjeść w restauracji Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Na podium uplasował się z kolei żurek, którego warto spróbować w Katowicach (Żurownia), Krakowie (Wesele) oraz Siewierzy na Śląsku (Złota Gęś). Wszystkie trzy potrawy zostały ocenione na 4,3.

10 najlepszych polskich zup w rankingu kulinarnym serwisu TasteAtlas

Na czwartej pozycji internauci umieścili rosół, na który warto się wybrać do Poznania (Pastela), Wrocławia (Agora) i Gdańska (Bar Mleczny Kmar). Na piątym miejscu wyróżniono rosół z kury. W obu przypadkach średnia ocen wyniosła 4,2. Szósta pozycja wśród najlepszym polskich zup to kwaśnica, która jest często kojarzona z miastem Żywiec. Na siódmym miejscu użytkownicy TasteAtlas sklasyfikowali zupę grzybową. Jedną z lepszych serwuje się w restauracji Radecki w Szczecinie.

Ósma pozycja to pochodząca z Radomska zalewajka. Te potrawy oceniono na 4,1. Na dziewiątym miejscu znalazła się zupa pomidorowa, na którą warto wybrać się do Warszawy (Bar Bambino) i do Krakowa (U Babci Maliny oraz Restauracja Smakołyki). Topową „10” zamyka zupa ogórkowa. Dwie ostatnie zupy mają równo cztery gwiazdki.

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