Japonka testuje polską kuchnię. Jej reakcja podbija internet

Tradycyjna, polska kuchnia to powód do dumy. Chętnie częstujemy nią zagranicznych gości i z ciekawością obserwujemy ich reakcje. Ten motyw od lat wykorzystują internetowi twórcy, którzy nagrywają swoje „pierwsze razy” testując bigos, pierogi czy żurek. Takie materiały potrafią zebrać nawet miliony wyświetleń.

Do tego grona dołączyła niedawno Japonka prowadząca kanał @LenainPoland w serwisie YouTube. Od pewnego czasu mieszka w Polsce i regularnie publikuje nagrania, na których próbuje tradycyjnych dań znad Wisły.

Jednym z ostatnich kulinarnych wyzwań była zupa ogórkowa. – Ogólnie kocham ogórki kiszone – wyznaje na początku nagrania. – Ale pomysł, żeby zrobić z nich zupę, jest dla mnie szalony. Jestem bardzo ciekawa, co to takiego – mówi.

„Ten pomysł jest dla mnie szalony”. Reakcja po pierwszej łyżce

Choć początkowo sama koncepcja wydawała jej się egzotyczna i zaskakująca, po pierwszej łyżce na jej twarzy pojawił się entuzjazm.

Influencerka zauważa, że zupa jest wyraźnie kwaśna, ale jednocześnie bardzo smaczna. Rozpoznaje starte ogórki, ziemniaki i dodatek kwaśnej śmietany. Taka kompozycja – jak przyznaje – wyjątkowo jej odpowiada.

Zresztą to nie pierwszy polski przysmak, który przypadł jej do gustu. Na swoim kanale testowała już między innymi gołąbki, oscypki, pierogi, tradycyjny chleb czy tatar. Co ciekawe, większość dań – nawet tych typowo polskich – je pałeczkami. Wyjątek robi jedynie dla niektórych zup – wtedy sięga po łyżkę.

W przeciwieństwie do części zagranicznych twórców nie próbuje „udoskonalać” polskich potraw japońskimi dodatkami. Smakują jej w oryginalnej wersji.

Co Japonce podoba się w Polsce? Nie tylko jedzenie

Na profilu @LenainPoland nie brakuje też materiałów o życiu w Polsce. W jednym z nagrań Japonka wymienia rzeczy, które szczególnie ceni w naszym kraju.

Na pierwszym miejscu wskazuje zwyczaj zdejmowania butów w domu podczas wizyt. Docenia również poczucie bezpieczeństwa i gościnność Polaków. Zwraca uwagę na to, jak urządzamy mieszkania i domy – jej zdaniem z dużym wyczuciem stylu.

– Kocham cię, Polsko – podsumowuje w jednym z filmów.

