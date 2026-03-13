Weto Karola Nawrockiego. Tusk szykuje plan B, wymowna reakcja UE

Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę o SAFE. – To ogromny kredyt zagraniczny zaciągany na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – tłumaczył polityk.

Weto Nawrockiego. Tusk ma plan B

Decyzja prezydenta nie oznacza, że program SAFE zostanie w całości odrzucony. Rząd może podpisać z KE umowę na pożyczki, jednak odbywałyby się one w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W ten sposób można sfinansować wydatki na wojsko, jednak nie da się wzmocnić policji, SOP czy straży granicznej.

Donald Tusk nie składa jednak broni. Na piątek 13 marca na godzinę 9 zaplanowano specjalne posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie mają się zająć pomysłami na ominięcie prezydenckiego weta.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że plan B może polegać na przesunięciu środków między pulą SAFE a budżetem państwa (na cele obronnościowe zaplanowano ok 200 mld złotych). Pieniądze planowane pierwotnie w ramach SAFE na infrastrukturę i służby MSWiA mogłyby zostać najpierw skierowane na zbrojenia. W kolejnym kroku finansowanie infrastruktury i służb zapewniłby budżet państwa, w tym część MON.

Na razie nie wiadomo, czy taki manewr mógłby zostać wykonany jeszcze w tym roku, co wymagałoby nowelizacji budżetu i podpisu Karola Nawrockiego. Jeśli zapis znalazłby się w przyszłorocznym budżecie, wówczas nawet jeśli prezydent skierowałby ustawę do TK, rząd mógłby działać na podstawie projektu skierowanego do Sejmu.

Weto Nawrockiego ws. SAFE. Jest pierwsza reakcja UE

Z ustaleń RMF FMF wynika, że po decyzji Karola Nawrockiego polskie władze rozpoczęły konsultacje z Komisją Europejską dotyczące unijnego programu SAFE. KE na razie nie zajęła w tej sprawie oficjalnego stanowiska, ma się ono pojawić dopiero po tym, jak premier zaprezentuje szczegóły swojego planu B.

W kuluarach pojawiają się jednak głosy, że w Brukseli weto zostało bardzo źle przyjęte. Szczególnie, że program SAFE był niejako skrojony pod Polskę i to nasz kraj miał otrzymać niemal 1/3 środków, a więc znacznie więcej niż inne państwa. Według rozmówców RMF FM bez udziału Polski program straci swój kluczowy cel, jakim jest ochrona bezpieczeństwa europejskiego. Ponadto, KE nadal nie zaakceptowała planów Węgier, Czech oraz Francji.

