Weto Nawrockiego odbiło się echem w Rosji. Sikorski nie wytrzymał

Karol Nawrocki zapowiedział weto do ustawy o SAFE. Prezydent krytykował unijny program twierdząc, że „jest ogromnym kredytem zagranicznym zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 mld zł”.

Karol Nawrocki zawetował SAFE. Światowe media komentują

Decyzja polityka nie umknęła uwadze światowych mediów. Agencja Reutera ocenia, że „brak podpisu pod SAFE to najnowszy przykład głębokich podziałów, które komplikują prowadzenie polityki na najwyższych szczeblach państwowych w Polsce”. Według dziennikarzy weto zagraża m.in. dostępowi Kijowa do Starlinka.

Także amerykański „Bloomberg” zauważa spór między rządem a prezydentem. Wskazuje on, że „wsparcie Polski dla ogarniętego wojną sąsiada może paść ofiarą napiętych stosunków między proeuropejskim rządem premiera Tuska a nacjonalistycznym prezydentem”.

Rumuński serwis Știrile Pro TV określił Karola Nawrockiego mianem „konserwatywnego nacjonalisty zainspirowanego prezydentem USA Donaldem Trumpem”.

Weto Nawrockiego zachwyciło Rosję. Sikorski reaguje

Radosław Sikorski zwrócił uwagę na fakt, że decyzja Karola Nawrockiego została nagłośniona przez rosyjskie media. „Moskovskij Komsomolets”, jedna z najbardziej popularnych gazet w Rosji, pochwaliła prezydenta za zawetowanie SAFE. „Zadowoleni z siebie?” – dopytywał szef MSZ prezydenta oraz prezesa PiS.

twitter

Radosław Sikorski krytykuje Karola Nawrockiego

Szef MSZ jest wyjątkowo krytyczny wobec braku podpisu pod ustawą o SAFE. „Nacjonaliści bardziej nienawidzą Tuska niż kochają Polskę. Nawet w obliczu drugiej wojny na świecie. To nie jest moja definicja patriotyzmu” – komentował wicepremier w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. W innym poście polityk wprost stwierdził, że „weto to zdrada narodowa”.

W rozmowie z Radiową Trójką Radosław Sikorski nazwał Karola Nawrockiego „tchórzem, który wystraszył się Jarosława Kaczyńskiego”. – Okazuje się, że nienawiść do Tuska jest dla prezydenta ważniejsza od wojska polskiego – mówił szef MSZ.

— Jestem zdumiony i zbulwersowany. Powiem szczerze, że jeszcze nie mogę dojść do siebie, bo myślałem, że mamy zgodę narodową, wbrew zgiełkowi politycznemu, jeśli chodzi o stosunek do Putina, do wojny w Ukrainie, do Stanów Zjednoczonych i właśnie potrzeby wzmacniania polskiej obronności — dodał minister.

Czytaj też:

Weto Karola Nawrockiego. Tusk szykuje plan B, wymowna reakcja UECzytaj też:

Orędzie prezydenta i decyzja ws. SAFE. Szybka odpowiedź Tuska