Konfrontacja Nawrockiego z dziennikarzem TVN. Jest reakcja Rady Polskich Mediów

W poniedziałek 23 marca Karol Nawrocki – z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – spotkał się w Przemyślu z prezydentem Węgier. Po oficjalnej części wydarzenia i wygłoszeniu oświadczeń przez polityków doszło do konfrontacji prezydenta Polski z Mateuszem Półchłopkiem, dziennikarzem TVN24. Karol Nawrocki usłyszał pytanie, czy nie budzi w nim niepokoju bliska współpraca premiera Viktora Orbana z Władimirem Putinem.

– Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – odpowiedział Karol Nawrocki. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia — zakończył.

Konfrontacja Karola Nawrockiego z dziennikarzem TVN. RPM wydała komunikat

Reakcja Karola Nawrockiego wywołała lawinę krytycznych komentarzy. Kolejne pojawiły się po tym, gdy szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że Mateusz Półchłopek zachował się „nie jak pół-dziennikarz, tylko jak ćwierć-dziennikarz”. Na uwagę, że takie sformułowanie może być odczytane jako aluzja do nazwiska dziennikarza, Zbigniew Bogucki zaprzeczył i podkreślił, że chodziło mu jedynie o ocenę sposobu zadania pytania i całej sytuacji.

Rada Polskich Mediów wydała komunikat w sprawie. Już na wstępie zaznaczono, że podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest zdobywanie informacji i przekazywanie ich opinii publicznej, a jednym z instrumentów pracy przedstawicieli wspomnianego zawodu jest udział w konferencjach prasowych i zadawanie pytań.

„To właśnie zrobił nasz kolega, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Tak jak obowiązkiem dziennikarza jest pytać, tak obowiązkiem, a nie dobrą wolą polityka, jest na te pytania odpowiadać. Agresja słowna, połajanki, czy kpiny z nazwiska dziennikarza stoją w sprzeczności z powagą urzędu Prezydenta RP i nie przynoszą chluby jego współpracownikom” – czytamy.

Rada Polskich Mediów wyraziła solidarność z Mateuszem Półchłopkiem i zaapelowała do prezydenta oraz jego współpracowników o uszanowanie roli dziennikarzy w systemie demokratycznym.

Karol Nawrocki szykuje ułaskawienie? Przełomowa decyzja prezydentaCzytaj też:

Ekspert od mowy ciała o zachowaniu Nawrockiego. „Zagrał rolę osoby agresywnej”