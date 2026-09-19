Niezidentyfikowane drony nad europejskim lotniskiem. „Rząd pozostaje w pełnej gotowości”

Jak wynika z przekazanych informacji, do zdarzenia doszło 18 września wieczorem, w pobliżu lotniska Luksemburg-Findel. Aby zapewnić bezpieczeństwo podróżującym oraz pracownikom, 19 samolotów zostało skierowanych na inne lotniska.

Incydent z udziałem dronów w Luksemburgu

W opublikowanym przez rząd oświadczeniu czytamy, że „po przeprowadzeniu dwóch kontroli, które wykluczyły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, operacje lotnicze na lotnisku wznowiono około godziny 1:20” . W związku z zaistniałym incydentem zebrała się Międzyministerialna Jednostka ds. Oceny Zagrożeń ze Strony Dronów, aby ocenić sytuację i rozważyć odpowiednie działania, które zostaną podjęte.

Rząd Luksemburga poinformował również, że „w celu uzyskania dodatkowych informacji rząd oraz właściwe organy kontynuują wymianę informacji ze swoimi odpowiednikami w państwach sąsiednich” .

Niezidentyfikowane drony w Luksemburgu. Co ustalono?

Z ujawnionych do tej pory informacji wynika, że odpowiednie organy nadal analizują wszystkie zgromadzone do tej pory informacje. Prowadzone są także kontrole we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

„W ramach działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom i zachowaniem czujności organy państwowe wdrażają odpowiednie działania następcze oraz działania informacyjne skierowane do zainteresowanych podmiotów. Rząd uważnie monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności” – czytamy w komunikacie.