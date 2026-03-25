Karol Nawrocki szykuje ułaskawienie? Przełomowa decyzja prezydenta

Kolejny rozdział w sprawie Adama Borowskiego. Były opozycjonista ma trafić na pół roku do więzienia w związku ze znieważeniem Romana Giertycha na antenie TV Republika.

Karol Nawrocki ułaskawi Adama Borowskiego?

Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent powołując się na przepisy konstytucji dotyczące prawa łaski, zażądał od Waldemara Żurka akt sprawy Adama Borowskiego.

Szef kancelarii prezydenta dołączył do wpisu w mediach społecznościowych zdjęcie z postanowieniem prezydenta o zażądaniu przedstawienia mu akt sprawy Borowskiego, na którym widnieje data 24 marca oraz podpis Karola Nawrockiego.

Adam Borowski trafi do więzienia?

Sąd Rejonowy Warszawa-Wola podjął decyzję, z której wynika, że Adam Borowski może trafić do więzienia. Stało się tak mimo wniosku prokuratora o zawieszenie wykonania kary.

Były opozycjonista został skazany na karę pół roku pozbawienia wolności za znieważenie Romana Giertycha na antenie Telewizji Republika. W jednym z programów powiedział, że „polityk KO jest mecenasem, który współpracuje z przestępcami”. – Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami – przekonywał.

Roman Giertych o sprawie Adama Borowskiego

Adam Borowski już wcześniej został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, jednak sąd odłożył ostateczną decyzję, ze względu na stan zdrowia byłego opozycjonisty i konieczność sprawdzenia, czy jest on zdolny do odbywania kary więzienia. Mężczyzna tłumaczył, że choruje na nowotwór.

– Sąd stwierdził, że miałem okazję przeprosić, nie skorzystałem z tego. Prokurator w tej sprawie wnioskował o zawieszenie kary, ale sąd pozostał nieugięty – komentował Adam Borowski. Jak zapowiedział, w więzieniu rozpocznie głodówkę.

Do sprawy odniósł się także Roman Giertych. Obiecał sądowi, że mnie przeprosi, a teraz robi sobie kpinę z wymiaru sprawiedliwości. Wtedy wymiękł, a teraz, ponieważ wie, że Nawrocki go ułaskawi, to gra bohatera – stwierdził polityk KO.

Czytaj też:

Projekt Nawrockiego wraca do gry. Rząd Tuska daje zielone światło

Strongman zamiast miękiszona. Karol Nawrocki idzie na całość