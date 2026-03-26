Awantura Nawrockiego z dziennikarzem TVN24. Polacy wydali surowy werdykt

Nie milkną echa zachowania Karola Nawrockiego wobec dziennikarza TVN24. W związku z planowanym spotkaniem polityka z premierem Węgier, Mateusz Półchłopek dopytywał, czy prezydentowi nie przeszkadzają zażyłe relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem.

Karol Nawrocki oburzony. Powodem pytanie dziennikarza TVN24

Po pytaniu Mateusza Półchłopka, polityk ruszył w jego stronę szybkim krokiem. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – krzyknął wyraźnie poirytowany polityk w stronę dziennikarza TVN24.

Mateusz Półchłopek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skomentował zachowanie prezydenta. Dziennikarz TVN24 przyznał, że „w trakcie swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkał się z tak emocjonalną reakcją polityka na jego pytanie”.

„Było to dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że pytanie było kierowane do prezydenta Polski. Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, na tym polega nasza praca” – podkreślił reporter.

Sondaż. Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla „Rzeczpospolitej”, ankietowanych zapytano, jak oceniają zachowanie prezydenta w stosunku do dziennikarza TVN24.

Zdecydowana większość respondentów wskazała odpowiedź negatywnie. Takiego zdania jest 42,2 proc. badanych. Jednocześnie 27,6 proc. uważa, że reakcja Karola Nawrockiego była odpowiednia. 20,9 proc. ankietowanych nie słyszało całym zamieszaniu a 9,3 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

– Zachowanie prezydenta jest negatywnie odbierane przez więcej niż co drugiego respondenta po 50. roku życia (52 proc.) i nieco niższy odsetek badanych (48 proc.) posiadających wyższe wykształcenie – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. – Tę opinię podziela połowa uczestników badania zarabiających ponad 7000 zł netto i ponad sześciu na dziesięciu mieszkańców największych miast (62 proc.) – dodał.

