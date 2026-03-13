TV Republika „odpięła wrotki”. Od momentu weta Karola Nawrockiego jest tylko jedna narracja

– Trwa jeszcze orędzie prezydenta, ale już wiemy, że Der SAFE został zawetowany. Tomku, to jest wielka super ważna sprawa – powiedział Michał Rachoń z TV Republika. Towarzyszący mu prezes stacji dodał, że Karol Nawrocki „posłuchał głosu swoich wyborców, bo była ogromna presja na niego, żeby ustąpił Niemcom i Donaldowi Tuskowi”. – Der SAFE kaput – podsumował Rachoń. Od momentu decyzji prezydenta w TV Republika pojawiło się wiele odniesień do naszych zachodnich sąsiadów.

Uwagę internautów przyciągnęły głównie słynne belki. Widzowie mogli m.in. przeczytać, że „Szajka zdrajców i Volksdeutschów próbuje zadłużyć Polaków u Niemców na miliardy euro”. Padały również sugestie, że „Niemcy polegli na polskim froncie”. Na innej belce napisano z kolei: „»Der SAFE« fur Deutschland kaputt”, „Tusk woli toksyczną niemiecką pożyczkę od polskiego złota”, „Niemiec płakał jak sprzedawał Kuskowi kredyt SAFE”, czy „Kredyt SAFE prezentem Tuska dla Niemiec”.

TV Republika zareagowała na weto Karola Nawrockiego ws. SAFE. Prym wiedli „Niemcy”

Przykłady można mnożyć: „»Herr Tusk« chce zastraszyć prezydenta Nawrockiego”, „Herr Donald »fur Deutschland« Tusk rozkazuje prezydentowi RP”, „Prezydent Nawrocki sprzeciwił się agenturze, zdrajcom i Volksdeutschom – potrzebuje naszego wsparcia!”, Niemcy z Tuskiem nie zastraszą prezydenta”, „Niemieckie armaty propagandy wymierzone w prezydenta”, „Berlińska targowica szykuje zamach stanu?”, czy „Prezydent zatrzymał niemiecki przemarsz przez Polskę”.

Skandalicznych belek było więcej: „Prezydent zatrzymał niemieckich geszefciarzy”, „Tusk od rana odbiera telefony od zrozpaczonych Niemców”, „Niemiecka operacja specjalna »Der SAFE« rozbita przez prezydenta”, „Prezydent tarczą przed niemieckim najazdem”, czy „Weto do »Der SAFE« – Niemcy przegrali w Polsce”. Wobec wszystkich powyższych przytoczonych belek wymowny były: „Obrońmy prezydenta przed przemysłem pogardy” oraz „Goebbelsowska propaganda atakuje prezydenta”.

