Sikorski nie wytrzymał, tak zadrwił z TV Republika. Sakiewicz ruszył z kontrą

Telewizja Republika wysłała swoją delegację na konferencję konserwatystów „Conservative Political Action Conference” (CPAC). Podczas transmisji z wydarzenia pojawił się pasek „Gwiazdy Republiki na CPAC w Dallas”, a na ekranie znajdowali się wówczas prezes stacji Tomasz Sakiewicz, dyrektor programowy Michał Rachoń i szef wydawców Jarosław Olechowski.

Sikorski zareagował na pasek TV Republika. Sakiewicz ruszył z kontrą

Ten kadr postanowił krótko skomentować Radosław Sikorski. „Jakie media, takie gwiazdy” – napisał minister spraw zagranicznych na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Do wpisu szefa MSZ odniósł się Tomasz Sakiewicz. „Nie mogę odpowiedzieć panu ministrowi na jego profilu, bo ze strachu mnie zablokował. Bardzo tym razem nam brakowało jego zdjęć na schodach do sali konferencyjnej CPAC. Czemu pan nie próbował? Może by jednak wpuścili. ps. W Teksasie narkotyki są ciągle nielegalne, ale to na pewno nie ma nic wspólnego z tym, o czym tu dyskutujemy. Chociaż niektórzy po nich nie takie gwiazdy widzą” – napisał prezes Telewizji Republika.

Karol Nawrocki na konferencji CPAC. „Prawdziwy zaszczyt”

W czasie konferencji CPAC przemówienie wygłosił Karol Nawrocki. – Jest to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę stanąć tu, przed państwem, w Teksasie – stanie, który symbolizuje to, czym jest Ameryka: siłę, niezależność i dumę z własnego narodu – rozpoczął prezydent. Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska i USA są zbudowane na tej samej idei, która głosi, że: rząd powinien służyć ludziom – a nie nimi rządzić, wolność należy chronić, a nie nią zarządzać, a tradycja ma znaczenie, ponieważ nadaje sens wolności.

Prezydent Polski mówił także o relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W tym kontekście nawiązał do kwestii związanych z bezpieczeństwem. – Kiedy Polska i Ameryka stoją ramię w ramię – wolność zwycięża. Kiedy pozostajemy wierni naszym wartościom – wolność zwycięża. Kiedy mamy odwagę bronić tego, co ważne – wolność zwycięża – mówił. – Niech Bóg błogosławi Polskę! Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki! I niech Bóg błogosławi sojusz między naszymi wielkimi narodami! – zakończył Nawrocki.

