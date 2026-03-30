Prognoza pogody na Wielkanoc. „Wystrzał” ciepła w modelu IMGW. Nawet 20°C!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę długoterminową na Święta Wielkanocne. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek temperatura maksymalna będzie kształtować się na poziomie 13-14 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie na zachodzie Polski.

Prognoza pogody na Wielkanoc. Takie będą temperatury

Wraz z upływem kolejnych dni ma robić się coraz cieplej. W Wielką Sobotę niemal we wszystkich regionach będzie ok. 15 stopni, a na Dolnym Śląsku na termometrach pojawią się wartości rzędu 17 stopni Celsjusza.

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów IMGW najcieplejsza będzie Niedziela Wielkanocna, a temperatury będą utrzymywać się na poziomie 17-20 stopni. Najwyższe wartości zostaną odnotowane w centralnej części Polski i na południowym zachodzie. Spadek temperatury będzie odczuwalny w Poniedziałek Wielkanocny, kiedy będzie od 9 do 13 stopni Celsjusza, a na południu kraju może być tylko 6 stopni.

Jednocześnie do Świąt Wielkanocnych należy spodziewać się nocnych przymrozków. Temperatura może spadać nawet do -4 stopni Celsjusza. Od niedzieli 5 kwietnia ujemne wartości na termometrach mogą pojawiać się jedynie w rejonie Zakopanego.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody zawsze są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

Prognoza na końcówkę marca. Meteorolodzy odkrywają karty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił też prognozę na najbliższe godziny. W poniedziałek 30 marca temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni nad morzem, około 11 w centrum, do 13 na wschodzie; w rejonach podgórskich 2-9 stopni. Z kolei we wtorek należy spodziewać się od 6 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów, około 9 w centrum, do 12 na wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 5 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

