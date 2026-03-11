Nowa prognoza sezonowa IMGW. Takie będzie lato w Polsce. Eksperci już wiedzą

W Polsce utrzymują się wysokie temperatury, a dni upływają w iście wiosennej aurze. Ale taki stan rzeczy nie potrwa długo, a pogoda będzie zaskakiwała kolejnymi zwrotami akcji.

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 13-15 stopni Celsjusza na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, 16-18 stopni na pozostałym obszarze. Nieco chłodniej będzie w rejonie Helu, ok. 11 stopni. Z kolei w czwartek ma być 8-12 stopni na północy i w rejonach podgórskich, ok. 14 stopni w centrum i 16-18 stopni na południowym zachodzie kraju. Wraz z upływem kolejnych dni – oprócz wahań na termometrach – należy spodziewać się też opadów deszczu.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Sezonowy model IMGW

IMGW opublikował nową długoterminową prognozę pogody na kolejnych kilka miesięcy. Jak wynika z obliczeń zespołu meteorologów, zarówno w kwietniu, jak i w maju oraz w lipcu temperatura i opady powinny mieścić się w normie, która została wyliczona na podstawie warunków z lat 1991-2020. Z kolei czerwiec ma być miesiącem, kiedy średnia temperatura będzie utrzymywała się powyżej normy, a opady w normie.

Co to oznacza? Marzec i kwiecień to czas, kiedy termometry będą wskazywać ok. 15-20 stopni Celsjusza, ale jednocześnie nie zabraknie napływu mas zimnego powietrza z północy. Nocami wciąż będą mogły pojawiać się przymrozki. W czerwcu należy spodziewać się regularnych powiewów gorącego lata, a temperatura regularnie może przekraczać 30 stopni Celsjusza. A lipiec zapowiada się jako miesiąc, w którym nie będą groziły nam anomalie. Pojawią się zarówno gorące i słoneczne dni, a następnie zimniejsze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i burze.

O długoterminowej prognozie pogody mówił w niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.

