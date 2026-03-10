Dodatkowy dzień wolny od pracy. Rząd ogłosił zmiany. Jest jedno „ale”
Dodano: 
Część Polaków będzie mogła cieszyć się przedłużonym weekendem w sierpniu, bo będzie przysługiwał im dodatkowy dzień wolny od pracy. Przedstawiamy szczegóły.

W 2026 r. pracownicy administracji rządowej będą mogli cieszyć się dodatkowym dniem wolnym. A to wszystko za sprawą 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego), które w tym roku przypada w sobotę. W takich przypadkach Kodeks pracy stanowi, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny do odbioru.

Dodatkowy dzień wolny od pracy. Nie dla wszystkich

Donald Tusk podjął już decyzję w sprawie, a w wydanym rozporządzeniu zapisano, że urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w piątek 14 sierpnia 2026 r., dzięki czemu będą mieli wydłużony weekend. Podkreślenia wymaga, że ta decyzja dotyczy jedynie administracji rządowej i osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Jak podaje rmf24.pl, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w sektorze prywatnym czy w samorządach, również przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę. To do obowiązków pracodawcy należy wyznaczenie konkretnego terminu odbioru. Może to być zarówno piątek 14 sierpnia, jak i poniedziałek 17 sierpnia lub inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

W 2026 r. dniami ustawowo wolnymi od pracy będą:

  • 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc;
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny;
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy;
  • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja;
  • 24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało;
  • 15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości;
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia;
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie;
  • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Źródło: WPROST.pl / rmf24.pl / gov.pl