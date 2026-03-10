Dodatkowy dzień wolny od pracy. Rząd ogłosił zmiany. Jest jedno „ale”

W 2026 r. pracownicy administracji rządowej będą mogli cieszyć się dodatkowym dniem wolnym. A to wszystko za sprawą 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego), które w tym roku przypada w sobotę. W takich przypadkach Kodeks pracy stanowi, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny do odbioru.
Dodatkowy dzień wolny od pracy. Nie dla wszystkich
Donald Tusk podjął już decyzję w sprawie, a w wydanym rozporządzeniu zapisano, że urzędnicy administracji rządowej odbiorą wolne w piątek 14 sierpnia 2026 r., dzięki czemu będą mieli wydłużony weekend. Podkreślenia wymaga, że ta decyzja dotyczy jedynie administracji rządowej i osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Jak podaje rmf24.pl, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w sektorze prywatnym czy w samorządach, również przysługuje dzień wolny za święto wypadające w sobotę. To do obowiązków pracodawcy należy wyznaczenie konkretnego terminu odbioru. Może to być zarówno piątek 14 sierpnia, jak i poniedziałek 17 sierpnia lub inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
W 2026 r. dniami ustawowo wolnymi od pracy będą:
- 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc;
- 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny;
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy;
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja;
- 24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało;
- 15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych;
- 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości;
- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia;
- 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie;
- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
