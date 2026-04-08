Krwiodawcy stracą dzień wolny od pracy? Nowe przepisy wkrótce wejdą w życie

Dotychczas każda osoba, która szła na wizytę do punktu krwiodawstwa – celem oddania płynu ustrojowego (lub jego składowych) – mogła liczyć na automatyczne wolne od pracy.

Co zmieni się od maja tego roku? Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do pobrania, nie otrzymają już wolnego z automatu. Pracodawca będzie musiał jednak uznać czas, jaki osoba zatrudniona poświęciła na badania, dojazd do punktu i powrót z niego. W zaświadczeniach znajdzie się dokładna informacja, w jakich godzinach niedoszły krwiodawca przebywał w placówce.

Dlaczego postanowiono zmienić przepisy? Ponieważ nieuczciwe osoby wykorzystywały dotychczasowe prawo, by zyskać parę dodatkowych dni wolnego w roku.

Jak wskazał dziennik „Fakt”, osoby, które oddają krew, wciąż będą mogły liczyć na dwa dni wolne – pierwszy za pobyt w punkcie i drugi na regenerację. Po zmianie przepisów nic się nie zmieni, wciąż będą im one przysługiwały – zmiana dotyczy tylko tych, którzy nie zostaną zakwalifikowani do donacji.

Część środowiska krwiodawców zwraca jednak uwagę, że nowe przepisy – choć w teorii mają pomóc – w praktyce mogą utrudnić życie także osobom uczciwym. Część dawców zauważa, że będą musieli brać urlop na zaś, bo nigdy nie wiadomo, czy zostaną zakwalifikowani do pobrania (na co czasami nie mają wpływu), a pracują zmianowo. Nie zawsze mogą ułożyć swoje grafiki tak, by być w porządku zarówno wobec pracodawcy, jak i wobec samych siebie, gdy okaże się, że jednak będą mogli oddać krew.

Gdzie oddać krew? Jak przebiega proces kwalifikacji?

Warto przy okazji przypomnieć, kto może zostać krwiodawcą. To osoby w wieku od 16 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.

Przed oddaniem krwi jej próbka zawsze jest badana, a właściciel płynu ustrojowego podlega jeszcze dodatkowo kwalifikacji lekarskiej (wywiad medyczny przeprowadza osoba do tego uprawniona).

Krew pełną można oddawać w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

