Długoterminowa prognoza dla Polski. Wtedy nastąpi zwrot. Meteorolodzy odkrywają karty

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w najbliższych dniach w Polsce rozgości się wiosenna aura. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, a już wkrótce czeka nas pogodowy zwrot.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

We wtorek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat – około 12 stopni, a także na Półwyspie Helskim – około 10 stopni. Z kolei w środę termometry będą wskazywać od 12-15 stopni na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich do 16 stopni, na pozostałym obszarze – ok. 18 stopni.

Od tego dnia aura zacznie stopniowo się zmieniać. W przeważającej części kraju zrobi się pochmurnie, a na południu, zachodzie i Pomorzu przelotnie popada deszcz. Na zachodzie mogą pojawić się także burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Wysokie temperatury utrzymają się na południu, gdzie może być nawet 17 stopni Celsjusza, a na północy będzie 12-13 stopni, nad samym morzem 8-11.

W piątek temperatura wyniesie ok. 16 stopni. Może pojawić się przelotny deszcz na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum. Od weekendu zrobi się wyraźnie chłodniej, a termometry będą wskazywać ok. 10-12 stopni Celsjusza. W kolejnym tygodniu wartości będą jednocyfrowe. Dni będą upływać w pochmurnej aurze, z opadami deszczu.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Jaka będzie Wielkanoc i lato?

Niektórzy zastanawiają się nad warunkami atmosferycznymi, patrząc na zdecydowanie dalszą perspektywę. Pojawiają się pytania o to, jaka będzie pogoda w czasie Wielkanocy, a także czy nadchodzące lato będzie przebiegało z rekordowymi temperaturami. W niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” na ten temat wypowiadał się dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.

