Ogromne anomalie pogodowe w Polsce. Taki będzie weekend. Synoptyk ujawnia

W weekend centrum wyżu Jannis, który zapewnia wiosenne warunki atmosferyczne, przemieści się w kierunku Rumunii i Morza Czarnego, a za sprawą wędrówki antycyklonu nad środkową i południowo wschodnią częścią Europy południowa cyrkulacja powietrza zostanie podtrzymana. – Dzięki temu w naszym kraju będzie bardzo ciepło – poinformowała Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Ogromne anomalie temperatury w Polsce. Podmuch wiosny w weekend

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę w godzinach porannych należy spodziewać się przymrozków. Termometry będą wskazywać od -6 do -2 stopni Celsjusza. Z upływem godzin temperatura będzie znacznie wzrastać.

– Powietrze płynące nad Sudetami i Karpatami, opadając na polską stronę, ogrzeje się i doprowadzi do wzrostu temperatury do około 16-18 stopni. Takich wartości spodziewamy się w południowej części Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku, a szczególnie na Przedgórzu Sudeckim oraz na Podbeskidziu i Wyżynie Śląskiej – przekazała Arleta Unton-Pyziołek.

Synoptyk dodała także, że w południowych powiatach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego temperatura będzie wynosiła ok. 15-16 stopni Celsjusza.

Co ciekawe, w pasie od Zielonej Góry, przez Jelenią górę, Legnicę, Bielsko-Białą po Zakopane, Krosno i Lesko uformuje się pas ciepła, w którym odnotowane zostanie największe odchylenie temperatury powyżej normy i wyniesie nawet 12 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju anomalia temperatury maksymalnej też będzie wysoka i będzie oscylowała w granicach od 8 do 10 stopni powyżej normy.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Jaka będzie Wielkanoc i lato 2026?

O tym, w jakich warunkach atmosferycznych będzie przebiegała Wielkanoc, mówił w niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

