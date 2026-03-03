Długoterminowa prognoza dla Polski. Synoptyk o roli śniegu. „Kluczowe”

Chociaż w czasie zimy 2025/2026 intensywne opady śniegu nie były rzadkością, to trwający od lat deficyt wody nie likwiduje zagrożenia suszą glebową, gdy jej wilgotność nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb roślin.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Synoptyk odkrywa karty

„Prognozowane co jakiś czas spadki temperatury poniżej 0 st. C są teraz kluczowe i mogą spowolnić topnienie śniegu. Stąd wzrost temperatury w Polsce w końcu lutego nie jest dobry, choć tak bardzo pragniemy już ciepła. Korzystne wydają się ochłodzenia w pierwszej dekadzie marca, niosące na północnym wschodzie kraju oraz w wysoko w górach spadki temperatury do -5/-2 st. C” – analizuje Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo.

Jak dodała ekspertka, chwiejność temperatury, która ma być odnotowywana przez najbliższe dwa tygodnie, może doprowadzić od tego, że gleba w północnej i wschodniej Polsce zostanie nawilgocona i deficyty wód gruntowych będą dużo mniejsze niż zazwyczaj.

Z modelu długoterminowego ECMWF wynika, że temperatury w marcu będą utrzymywać się w normie, jeśli chodzi o regiony północne i centralne, a na południu – nieco powyżej normy. Chłód mógłby hamować pęd roślin do startu w nowy sezon wegetacyjny i rozłożyć zapotrzebowanie na wodę w czasie. Marzec ma być bardzo suchym miesiącem, a opady mają pojawić się dopiero w ostatniej jego dekadzie.

Jaka będzie Wielkanoc i lato 2026? Ekspert zabrał głos

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, opowiedział nie tylko o pogodowym „tu i teraz”. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, jakie warunki będą dominowały w Wielkanoc i czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

