Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Synoptyk o nowym modelu. „Przeplatanka”

Na przełomie lutego i marca po raz pierwszy w tym roku w Polsce temperatura przekroczyła 20 stopni Celsjusza. Taką wartość na termometrach odnotowano w Polkowicach, w województwie dolnośląskim. W wielu innych miejscach, np. w Kowarach czy Szklarskiej Porębie, temperatury osiągały 18-19 stopni Celsjusza. – Zima w znacznej części Europy jest w odwrocie – skomentował na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

Ekspert wyjaśnił, jakie zjawiska wpływają na to, że mroźne temperatury zastąpił podmuch wiosennej aury. Jak wskazał, związane jest to z przebudową pola barycznego, czyli zmianą położenia układów ciśnienia. Nad Atlantykiem i Bałtykiem uformowały się niże, a na południu Europy – wyże. – Od niżu, który znajduje się nad Bałtykiem, odchodzi niewiele zmieniający pogodę front atmosferyczny. Przechodzi on między innymi nad Polską. Za nim płynie tylko ciut chłodniejsze powietrze – przekazał prezenter tvnmeteo.pl.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. „Szykuje się przeplatanka”

Tomasz Wasilewski poinformował także, jakich warunków atmosferycznych należy spodziewać się w marcu. – Z map opracowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że tydzień od 2 do 8 marca przyniesie wyraźne odchylenie temperatury powietrza na plus, czyli to będzie ciepły początek marca – przekazał synoptyk. – Temperatura ma być w tym tygodniu wyższa od średniej wieloletniej – podkreślił.

– Później będzie spadek temperatury i wygląda na to, że kolejny tydzień, od 9 do 15 marca, będzie mieć anomalię ujemną, czyli będzie ciut chłodniej niż zwykle. Później znowu kolejne dwa tygodnie zapowiadają się z temperaturą nieco wyższą – analizował. Jak dodał, na przełomie marca i kwietnia temperatura w wielu miejscach ponownie może być trochę niższa od średniej. – Szykuje nam się taka przeplatanka, jak to zwykle o tej porze roku bywa – podsumował.

Jaka będzie Wielkanoc i lato 2026? Ekspert zabrał głos

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, opowiedział nie tylko o pogodowym „tu i teraz”. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, jakie warunki będą dominowały w Wielkanoc i czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

