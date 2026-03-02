Długoterminowa prognoza dla Polski. Taki będzie marzec. Synoptyk opracował nowy model

W ostatnich dniach w wielu regionach Polski odnotowywano wysokie temperatury. W weekend w Polkowicach na Dolnym Śląsku termometry wskazały 20,2 stopnie Celsjusza. Wiosennej aurze będzie sprzyjać położenie głównych ośrodków ciśnienia nad Europą – w centrum i na wschodzie kontynentu jest wyż, a na zachodzie – atlantyckie niże.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taki będzie marzec. Nowy model

„W tej sytuacji ciepłe powietrze z południa jest przenoszone na północ, czyli między innymi do naszej części Europy. W tym samym czasie, gdy my mamy do czynienia z dużym ociepleniem i właściwie już wiosenną temperaturą, zimowa aura związana z napływem chłodnych mas powietrza utrzymuje się jeszcze głównie w Skandynawii oraz w Rosji” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl.

W pierwszych dniach marca temperatury będą kształtować się na poziomie do 14 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju. W weekend 7-8 marca czeka nas ochłodzenie, a termometry będą wskazywać od 4 stopni na wschodzie do 10 stopni w zachodniej części kraju. W kolejnych dniach warunki pogodowe będą utrzymywały się na podobnym poziomie. Z długoterminowej prognozy pogody, która sięga do 17 marca, wynika, że najzimniej będzie 12 marca (od 3 do 8 stopni), a najcieplej 15 marca (od 6 do 11 stopni).

Jaka będzie Wielkanoc i lato 2026? Ekspert zabrał głos

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, opowiedział nie tylko o pogodowym „tu i teraz”. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, jakie warunki będą dominowały w Wielkanoc i czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

