Długoterminowa prognoza dla Polski. Takie będzie lato 2026. Nowa analiza

Z najnowszej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbliższy weekend pozytywnie zaskoczy. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 7°C na północnym wschodzie, około 14°C w centrum, do nawet 17-18°C na południowym zachodzie kraju. Z kolei w niedzielę wartości na termometrach będą oscylować na poziomie: od 5°C, 7°C na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 12°C w centrum i na południowym zachodzie, do 14°C na południowym wschodzie kraju.

Prognoza pogody na Wielkanoc. Ekspert odkrywa karty

Niektórzy jednak myślami sięgają dużo dalej i pytają o to, jakie warunki pogodowe będą dominowały w Wielkanoc.

– Prognozy długoterminowe zawsze obarczone są dużą niepewnością, ponieważ są przygotowane w oparciu o numeryczne modele pogody. Ze wstępnego oszacowania wynika, że w tygodniu tuż przed Wielkanocą temperatury powinny utrzymywać się nieco poniżej normy. Średnie wartości powinny wahać się w granicach 3-4 stopni Celsjusza, a w nocy miejscami mogą spadać do 2 stopni, być może będzie nawet lekko na minusie. Ale, tak jak powiedziałem, to są prognozy długoterminowe i wszystko do tego czasu może się jeszcze zmienić – powiedział w podcaście „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Takie będzie lato 2026

Pojawiające się pytania dotyczą także prognozy na lato 2026. Czy w tym roku będzie rekordowo upalne, jak wynika z analiz kanadyjskich naukowców?

– W IMGW prognoz o tak długim horyzoncie czasu nie przygotowujemy. Co prawda, mamy prognozy opracowane przez zespół Laboratorium Modelowania Meteorologicznego, ale to są prognozy oparte bardziej na trendach, czy temperatura będzie powyżej lub poniżej normy. Z naszych wstępnych analiz wynika, że czerwiec powinien znajdować się w tzw. normie klimatycznej, jeśli chodzi o temperaturę i opady – przekazał dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

