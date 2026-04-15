Nagranie z pustej hali szybko obiegło sieć. Garstka ludzi na spotkaniu z J.D. Vancem

We wtorek odbyło się wydarzenie organizacji Turning Point USA na Uniwersytecie Georgii (University of Georgia). Jest to wiodący, prestiżowy uniwersytet badawczy, w wielu zestawieniach uczelni klasyfikowany w pierwszej 20. najlepszych uniwersytetów publicznych w Stanach Zjednoczonych.

Na spotkanie z J.D. Vancem prawie nikt nie przyszedł

Punktem centralnym wydarzenia organizowanego w hali widowiskowej miał być występ wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. Wygląda na to, że organizatorzy znacznie przeszacowali zainteresowanie eventem, ponieważ hala świeciła pustkami. W sieci szybko zaczęło się roznosić nagranie, na którym widać puste trybuny.

Film z wydarzenia udostępnił w mediach społecznościowych dziennikarz Jake Traylor, a nagranie miało ogromne zasięgi. Tylko w ciągu pierwszych kilkunastu godzin od publikacji miało ponad 5,5 mln odsłon.

Nagranie z pustej hali szybko obiegło sieć

Dziennikarz wskazał w opisie do nagrania opublikowanego na platformie X, że „zdaje się, że źle oszacowano” liczbę osób, które miały przyjść na wystąpienie Vance’a i dodał, że „Akins Ford Arena nie została wypełniona nawet w 25 proc”.

W trakcie swojej przemowy na Uniwersytecie Georgii J.D. Vance mówił m.in. obowiązkach amerykańskich obywateli oraz imigrantów, którzy przybywają do USA.

„(...) jednym z obowiązków obywatela jest myślenie o najlepszym interesie swojego kraju, a nie kraju, z którego się przybyło wcześniej (...) Trzeba myśleć o sobie jako o Amerykaninie – oświadczył wiceprezydent USA.

J.D. Vance: powinniśmy przestać finansować Ukrainę

Jako przykład podał sytuację, do której doszło na jednym ze spotkań w trakcie kampanii wyborczej, kiedy zabiegał o stanowisko senatora.

„Ktoś do mnie podszedł, jestem pewien, że to wspaniała osoba. To był Amerykanin pochodzenia ukraińskiego w Cleveland w Ohio (...) Jest tam wielu ukraińskich Amerykanów. Ta osoba była bardzo na mnie zdenerwowana, bo mówiłem, że powinniśmy przestać finansować wojnę w Ukrainie” – opowiadał Vance.

Prawa ręka Donalda Trumpa z dumą oświadczyła, że dalej tak uważa. „To jedna z rzeczy, które zrobiliśmy za czasów tej administracji, z których jestem najbardziej dumny, że powiedzieliśmy Europie, że jeśli chce kupować broń, to może, ale USA już nie kupują broni i nie wysyłają jej do Ukrainy” – powiedział polityk.

„Ten ukraiński Amerykanin (...) wygrażał mi palcem, mówiąc, że muszę wspierać mój kraj. A ja powiedziałem, proszę pana, z całym szacunkiem, jeśli jest pan Amerykaninem, pana krajem są Stany Zjednoczone, a nie kraj, z którego pan wyemigrował” – mówił wiceprezydent USA w trakcie wystąpienia.

Czytaj też:

Sensacyjny zwrot na Węgrzech. To może zmienić układ sił w Polsce

Wiceszef MON uderzył w TV Republika. „Tak się nie powinno kłamać"