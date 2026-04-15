Sensacyjny zwrot na Węgrzech. To może zmienić układ sił w Polsce

Po 16 latach na węgierskiej scenie politycznej doszło do sensacyjnej zmiany. „Wygrana Petera Magyara może być dobrą wiadomością dla Donalda Tuska” – wynika z analizy „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Niemiecki dziennik wskazuje, że zmiana władzy w Budapeszcie może wpłynąć nie tylko na relacje polsko-węgierskie, ale też na układ sił w polskiej polityce.

Historyczna zmiana na Węgrzech. Przełom dla Donalda Tuska?

„Zwycięstwo Magyara w wyborach na Węgrzech jest podwójnie dobrą wiadomością dla Tuska” – pisze FAZ, podkreślając, że pierwszym sygnałem możliwej poprawy relacji Warszawy i Budapesztu ma być zapowiedź wizyty nowego węgierskiego premiera w Polsce.

Według gazety, drugi aspekt dotyczy sytuacji wewnętrznej w Polsce. Węgierski Fidesz przez lata był bliskim sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości, a oba ugrupowania często były przedstawiane jako politycznie podobne. „FAZ” przypomina, że PiS popierało Viktora Orbana, a relacje między partiami były wyjątkowo bliskie także w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Dziennik wskazuje również na szerszy kontekst polityczny. Zdaniem „FAZ”, zarówno PiS, jak i Fidesz krytycznie odnosiły się do Unii Europejskiej, jednocześnie korzystając z jej wsparcia finansowego. W artykule pojawia się także ocena, że w obu krajach dochodziło do sporów wokół reform wymiaru sprawiedliwości i roli instytucji państwowych.

Wygrana Magyara. Tusk może zyskać więcej, niż się wydaje

„FAZ” podkreśla, że obecny rząd Donalda Tuska próbuje odbudować relacje z Unią Europejską i przywracać standardy praworządności, choć – jak zauważa gazeta – proces ten przebiega wolniej, niż oczekuje część jego wyborców.

W tle pojawia się również wątek polityków PiS, którzy przebywają na Węgrzech i uzyskali tam ochronę. Ewentualna zmiana władzy w Budapeszcie mogłaby wpłynąć na ich dalszy status prawny, choć – jak zaznacza dziennik – procedury ekstradycyjne są skomplikowane i czasochłonne.

Na samym końcu artykuł pojawia się stwierdzenie, że „choć zwycięstwo Magyara otwiera nowe możliwości polityczne, to realne zmiany w relacjach regionalnych będą zależeć od dalszych decyzji nowego rządu oraz tempa jego konsolidacji władzy”.

