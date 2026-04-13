Pogoda zniszczy plany urlopowiczów? Nowy model eksperymentalny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadów. Na jakiej podstawie eksperci przewidują, czy wartości w obu tych przypadkach będą poniżej/powyżej lub w normie?

„W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie »poniżej normy«, 10 środkowych »w normie«, a 10 najwyższych »powyżej normy«” – czytamy.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Model eksperymentalny

Jak podano, w maju 2026 r. w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Co to oznacza w przypadku temperatury? W Gdańsku średnie wartości będą wynosić ok. 12,6 stopni Celsjusza, w Warszawie – 14,8 stopnia, a w Zakopanem – 11,2 stopnia.

Z długoterminowych przewidywań meteorologów wynika, że opady w czerwcu będą kształtowały się w zakresie normy wieloletniej, a temperatura – powyżej. To oznacza, że na termometrach pojawią się wartości na poziomie: 16,3 stopnia Celsjusza w Gdańsku, 18,3 stopnia w Warszawie i 14,7 stopnia w Zakopanem.

Prognoza na wakacje 2026. Taka będzie temperatura

Wiele osób, które planują urlopy w okresie wakacyjnym w Polsce, już dzisiaj zastanawia się, jakiej pogody należy się wtedy spodziewać. Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że zarówno w lipcu, jak i sierpniu opady mają mieścić się w zakresie wieloletniej normy. Jeśli chodzi o temperatury, mają utrzymywać się powyżej normy.

Z danych udostępnionych przez IMGW wynika, że w lipcu średnia miesięczna temperatura będzie wynosić 18,8 stopni Celsjusza w Gdańsku, 20,3 stopni w Warszawie i 16,2 stopni w Zakopanem; a w sierpniu – 18,8 stopni w Gdańsku, 19,2 stopni w Warszawie i 15,9 stopni w Zakopanem.

