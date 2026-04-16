Nawrocki chwali ten projekt. To inicjatywa koalicji rządzącej

16 kwietnia Karol Nawrocki odniósł się do ostatniej inicjatywy klubu parlamentarnego Polski 2050. „Złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram” napisał prezydent. Przypomniał jednocześnie, że 11 sierpnia 2025 roku do Sejmu trafił jego projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus” , który miał zawierać takie rozwiązanie. „Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki” – dodał Nawrocki.

Co stało się z dokumentem?

Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace nad projektem ustawy, o którym wspomniał. Według informacji zamieszczonych na stronie Sejmu, w sierpniu zeszłego roku trafił do Sejmu, a następnie do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. Z kolei 4 listopada został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Prace nad nim zatem cały czas trwają.

Polska 2050 przypomina o innych ustawach

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podziękowała prezydentowi za poparcie projektu. „Podniesienie drugiego progu podatkowego – to dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli. Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm” – napisała.

Liderka Polski 2050 zapytała też prezydenta, czy podpisze „trzy kluczowe ustawy” . „O akcyzie na alkohol, która przekieruje wzrost jej wpływów na ochronę zdrowia, o ucywilizowaniu fundacji rodzinnych – aby politycy, którzy uciekają od uczciwego dokładania się do budżetu, w końcu wzięli współodpowiedzialność za armię, szkoły i szpitale, o opodatkowaniu big-techów – tak, jak zrobiono to we Francji, Hiszpanii i Włoszech” – wyliczyła Pełczyńska-Nałęcz.

